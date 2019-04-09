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三太子盃／不想回來傷心地　謝政鵬單打完成女友心願落淚

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▲謝政鵬首次闖進挑戰賽單打會內賽。（圖／海碩整合行銷提供）

▲謝政鵬首次闖進挑戰賽單打會內賽。（圖／海碩整合行銷提供）

記者林育正／台北報導

台灣網球雙打一哥謝政鵬日前遭逢女友車禍意外，原本不想回到台灣在認識女友的傷心地台北網球中心出賽。但為了女友生前想看他打單打的心願，他在三太子盃挑戰賽生涯首次從會外賽殺進會內，雖然止步首輪，但他賽後感性落淚表示：「把最後的心願完成了。」

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謝政鵬其實單打排名不足以參戰單打會外賽，但網球協會理事長廖裕輝特別頒發外卡，讓他完成出賽的心願。他先在會外賽7比6(10)、7比5擊敗英國選手克萊恩(Brydan Klein)晉級。會內賽因為原訂對手退賽，9日再度與替補的克萊恩對決，可惜以3比6、5比7惜敗。

他透露女友張恒綿曾表示，希望能看到平時主攻雙打的他打單打。而從去年開始，謝政鵬也以中國選手張擇等人分攤教練費一同訓練，精進單打技術和體能。由於最近沒有積分壓力，原本想和搭檔前往其他地方參賽，但還是決定返台完成女友心願。

談到如何走出傷痛持續在賽場奮戰，謝政鵬落淚表示：「現在還是睡不好，就騎youbike到處晃，如果不是她那句話不會回來。」

這次是他生涯首次在挑戰賽殺進單打會內賽，「單打快2年沒打了，很感謝理事長給我外卡，了最後心願。表現不錯但很可惜，第一次打進會內賽很開心了。」謝政鵬接下來在三太子盃挑戰賽，與印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungkat)仍有雙打賽事。

關鍵字： 三太子盃謝政鵬
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