ET直播／史博威對決江辰晏　桃猿要止3連敗

▲Lamigo桃猿投手史博威。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿上週主場對中信兄弟吞3連敗，9日迎戰統一獅，盼止連敗困境，由洋投史搏威掛帥先發，統一獅則由本土投手江辰晏掛帥先發。比賽將於晚間6時35分開打，精彩賽事請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

江辰晏今年擔任獅隊台南開幕戰先發，對戰富邦悍將先發6局無失分奪勝，但接下來對戰中信兄弟5.2局被敲9安，包括2轟，失掉4分皆為責失吞敗，戰績1勝1敗，防禦率3.09。

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本季首度對戰桃猿，江辰晏去年對戰猿隊先發5場，僅拿1勝吞下3敗，防禦率是偏高的7.30，要小心藍寅倫、林泓育，兩人對戰繳出14支9、6支5的表現，其中藍寅倫還敲出全壘打，必須加以留意。

史博威今年續留桃猿，仍投得掙扎，首場先發對戰中信兄弟，全場只被敲出4支安打，但送出5次保送，最終主投5.2局失2分無關勝敗。第2場出賽對上富邦悍將，挨了6支安打丟6分，投不滿5局就被換下場，目前戰績是0勝1敗，防禦率8.31。

史博威上季對統一獅先發出賽4場拿下2勝，防禦率是偏高的6.65，而面對獅子軍的左打部隊，壓制力較為不足，其中陳傑憲對戰13打數6安打，打擊率高達0.463，另外潘武雄9支4，打擊率也高達0.444。而右打者中，高國慶、鄭鎧文對戰打擊佳，其中鄭鎧文從他手中敲過兩發全壘打，是必須提防的強打者。

▲江辰晏。（圖／記者季相儒攝）

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