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傳戴資穎奧運後想退休　依瑟儂緊張問本人：你還打這麼好！

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▲▼ 戴資穎、依瑟儂曾同框扮醜 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

▲戴資穎、依瑟儂曾同框扮醜 。（圖／翻攝自BWF官方臉書粉專）

體育中心／綜合報導

世界球后戴資穎在世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽，8強擊敗好友兼死敵的泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），成功保住球后後奪冠，確定穩坐球后周數至少125周，不過日前曾傳出他想在2020年東京奧運之後退休，也讓依瑟儂超緊張。

依瑟儂也是戴資穎交手世界前10的選手中，唯一交手紀錄佔下風，在馬來西亞公開賽戴資穎以直落二，晉級四強之後，目前交手24次並握有11勝，兩人被譽為台灣以及泰國的天才少女，在場上雖然是死敵，私底下兩人則是好朋友。

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2018年5月BWF官方臉書封面照片，還曾放上兩人皺鼻子扮鬼臉的模樣，寫道「兩人是賽場上的天才選手，場下是要好的朋友。」戴資穎在去年年終賽四強傷退後，依瑟儂也曾在IG寫下「別擔心，她（戴資穎）沒有大礙（No Worry，She's fine）。」展現兩人好交情。

而日前傳出戴資穎希望能在東京奧運後，不管有沒有拿下金牌都要退休的傳言，事後他澄清只是階段性的目標，不過也讓依瑟儂緊張在IG限時動態貼出，曾私訊詢問戴資穎，「你要在奧運之後要退休？天啊拜託不要！你還打得這麼好！」

戴資穎也回應，「謝謝，我目前是想在奧運後，休息一陣子或退休，到時候再決定。」最後兩人也互相要對方注意身體，再次展現兩人的好感情。

▼ 依瑟儂同框戴資穎 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

▲▼ 依瑟儂同框戴資穎 。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

關鍵字： 戴資穎依瑟儂
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