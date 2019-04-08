李智凱放眼進化全能好手　當體操領袖成後輩榜樣

▲李智凱。（圖／記者季相儒攝）



記者林育正／台北報導

「鞍馬王子」李智凱日前在杜哈的世界盃分站賽奪下第三面金牌，幾乎篤定獲得奧運資格。8日出席Under Aromour品牌活動，他也表示下一步除了鞍馬之外，也將加強全能的部分，並且成為國內體操領袖，帶給後輩學弟信心。

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李智凱接下來將出戰月底的全大運以及6月的體操亞錦賽，不只放眼奧運還要把鞍馬難度和穩定度再提升，也將加強全能的部分，帶領中華隊繼續在10月的世錦賽團體賽拿下好成績。「去年世錦賽體能有點負荷不了，希望能給團隊幫助，不要成為累贅。現在學長退了，我希望能帶給學弟幫助和信心。全能方面我希望多嘗試，盡量發揮，不要摔得太難看就好。」

回顧在世界盃分站奪下3金的過程，李智凱因為感冒發燒而在巴庫站預賽落馬，不過他透露其實自己在飯店、前往會場的車上，以及到了比賽現場都處於昏睡狀態，仍堅持上場。「發燒可能還會有第二次，這是很重要的經驗所以想試試看。如果在奧運發生，不可能直接下來就結束了。」

而到了杜哈站，日本好手龜山耕平拿出難度分6.8分，實施分8.6分總分15.400超高分的成套。李智凱在實施過程中出現小失誤，自己心想「死了」，覺得能拿到前三就好，結果最後15.4分同分，但以較高的實施分獲得金牌。「真的快哭了，我眼睛偷偷紅了一下。」

「現在難度6.7分幾乎是基本門檻，我6.5分稍嫌不足，需要更進步。還要再跟教練溝通，動作也還在嘗試，還沒有計劃什麼時候把動作拿出來。」



