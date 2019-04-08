中職／張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

▲UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,張志豪。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／台北報導

中信兄弟明星外野手張志豪今（8）日出席品牌活動，即將在本季挑戰千安百轟百盜里程碑的他表示，全壘打的部分不擔心，安打數則需要努力，賽季開打前離千安還差114支安打，張志豪生涯單季最多安打數剛好是113支，因此他認為相當有挑戰性。

知名運動品牌Under Armor今年春夏推出全新系列「UA RUSH」運動裝備，口號是希望運動員能夠有「1％More」的突破，代言人張志豪與這理念不謀而合，都希望透夠專注地訓練在本季重新突破自我。

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他在去年以22支全壘打奪下全壘打王，也是連2年全壘打在20支以上，有103支安打、61打點，但他在8月中之後陷入低潮，28場比賽只有16支安打，全年打擊率降到只有2成68。

▲UNDER ARMOUR最強奧援，激勵Team UA不斷打破極限,郭婞淳,李智凱,張志豪,蔣淯安。（圖／記者季相儒攝）



今年賽季前張志豪離百轟差3支全壘打；千安則是114支，以他連續5季全壘打量產數都有10支以上，確實不需用太過擔心，不過在安打數方面，他生涯最多安打數在2011賽季所繳出的113支安打。113的「1％」是1.13，因此只要張志豪能夠能夠完成「1％More」的突破，便能達成千安百轟百盜里程碑。

如果張志豪能在今年達成千安百轟，將有成為繼張泰山、黃忠義、陳連宏、彭政閔、林智勝、劉芙豪之後，中職史上第7位「千安百轟百盜」球員。