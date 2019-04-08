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藍鳥連續4場吞13K以上平歷史紀錄　下一場強碰薩爾

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▲▼藍鳥，泰利茲（Rowdy Tellez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥連續4場吞超過13K，追平歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

藍鳥打擊貧弱的問題始終找不到解決方法，8日團隊狂吞16K遭印地安人4場橫掃之後，追平歷史紀錄連續4場13K以上的不名譽紀錄。

進入重建期的藍鳥，在這次與印地安人的四連戰中，5日團隊狂吞13K、6日14K、7日13K，8日則是4場最多的16K，光先發投手克里文格（Mike Clevinger）就送出10K，終場印地安人3比1獲勝。

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2013年太空人、2015年光芒以及2017年的響尾蛇都曾經連續4場團隊都領到13K或以上，藍鳥在今天追平這項不名譽歷史紀錄，下一場他們將作客紅襪面對他們的王牌投手薩爾（Chris Sale）。這位超級左投2017年飆出308K，歷史第16位單季300K，加上2018年累積545K僅次於薛茲爾（Max Sherzer）全聯盟第一的568K，這讓藍鳥要避免創紀錄更難了。

對於球隊近期11場8敗低潮，藍鳥總教練蒙托（Charlie Montoyo）並不擔心，「老實說我們近期狀況糟透了，我不會去美化我們的低潮，但我保證，我們絕對會在接下來修正細節，改善這低迷情況。」

在這系列戰中，藍鳥團隊一共吞下56次三振，僅敲出19支安打，雙雙創下歷史四連戰第2差紀錄。上述還無法顯示藍鳥打擊到底有多差，根據《ESPN Stats & Info.》顯示，藍鳥開季前8場比賽一共有44局沒有安打，近5季第4隊寫下這樣的紀錄。

關鍵字： 藍鳥印地安人薩爾
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