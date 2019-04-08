中職／范國宸上週2轟9打點　富邦開季最強打者

▲富邦悍將范國宸。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／綜合報導

富邦悍將上週主場與統一獅進行3連戰，儘管最終以1勝2敗輸掉系列賽，但是陣中24歲的強打少年范國宸表現亮眼，3場比賽總共繳出2轟，外帶8分打點，其中1發還是生涯首支滿貫全壘打，目前他也以14分打點暫居聯盟打點王。

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▲范國宸生涯首發滿貫全壘打。

富邦7日與統一的比賽中，統一先取得4分領先，隨後范國宸在6局面對羅里奇一棒轟出滿貫全壘打，瞬間扳平戰局，儘管最後被統一獅陳鏞基敲出致勝陽春砲帶走勝利，但不難看出范國宸的火熱近況，上週5場比賽總計20個打數，敲出7支安打，其中有2發全壘打，貢獻9分打點。

富邦教練團相當看中范國宸的火力輸出，本季大多時間讓他打第5棒來掩護前一棒林益全，或是看中他開季後的高打擊率，有幾場將他往前擺到第3棒，不過都待在中心打線的范國宸，也沒有讓教練失望，本季目前已經繳出14分打點，暫居聯盟打點王。

▲范國宸把握住上場機會，輸出強大火力。（圖／記者季相儒攝）



今年開季富邦的前2場，范國宸並沒有得到上場機會，不過自從3月29日開始先發後，他在接下來的8場比賽，只有1場沒有出現安打，總計有13支安打與王正棠並列富邦最多。打擊率方面也相當出色，0.382的打擊率僅輸給隊友胡金龍以及統一陳傑憲暫居聯盟第3。

上賽季范國宸在一軍有著66場的出賽機會，不過他一直到季末10月才出現全壘打，全季繳出2支全壘打，今年賽季他熱機得相當快，目前在出賽8場，就已經繳出3轟超越上個賽季，目前也暫居富邦全壘打王。職棒3年級生范國宸，今年球季結束才要25歲，也讓富邦球迷無不引頸期待他能成為球隊新生代重砲手，球隊也給他一個「一棒擊宸」的響亮口號。