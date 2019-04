桑契斯單場3砲、洋基7轟　對金鶯3連戰14轟締隊史最多

▲洋基桑契斯單場3發2分全壘打(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

洋基8日迎戰金鶯,洋基此役擔任指定打擊的桑契斯(Gary Sanchez)火力驚人,他單場掃出3發2分全壘打,全場貢獻6分打點,洋基在他攻勢帶動下全場擊出7發全壘打,洋基終場就以15比3擊垮金鶯。洋基對戰金鶯3連戰狂掃14發全壘打也創下隊史三連戰全壘打最多紀錄。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

洋基2局率先由游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)與外野手佛雷澤(Clint Frazier)各擊出一發陽春砲,3局桑契斯面對上一打席三振他的金鶯投手赫斯(David Hess),他第一球鎖定偏高好球將球拉出左外野擊出2分砲,他接下來7局、8局都開轟,全都是2分砲,金鶯中繼投手萊特(Mike Wright)還被他打到掩面沈思,洋基在桑契斯狂掃大棒下,8局就進帳11分。

Light of the Seven (Homers). pic.twitter.com/FIiJZ9aav2