桑契斯單場3砲、洋基7轟　對金鶯3連戰14轟締隊史最多

▲洋基桑契斯單場3發2分全壘打（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基8日迎戰金鶯，洋基此役擔任指定打擊的桑契斯（Gary Sanchez）火力驚人，他單場掃出3發2分全壘打，全場貢獻6分打點，洋基在他攻勢帶動下全場擊出7發全壘打，洋基終場就以15比3擊垮金鶯。洋基對戰金鶯3連戰狂掃14發全壘打也創下隊史三連戰全壘打最多紀錄。

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洋基2局率先由游擊手托瑞斯（Gleyber Torres）與外野手佛雷澤（Clint Frazier）各擊出一發陽春砲，3局桑契斯面對上一打席三振他的金鶯投手赫斯（David Hess），他第一球鎖定偏高好球將球拉出左外野擊出2分砲，他接下來7局、8局都開轟，全都是2分砲，金鶯中繼投手萊特（Mike Wright）還被他打到掩面沈思，洋基在桑契斯狂掃大棒下，8局就進帳11分。

Light of the Seven (Homers). pic.twitter.com/FIiJZ9aav2 — New York Yankees (@Yankees) 2019年4月7日

▲洋基掃出7轟，有5轟是2分砲

洋基在9局持續炸裂，2局開轟過的佛雷澤再擊出2分全壘打，捕手羅邁（Austin Romine）也同樣轟出2分全壘打，洋基在9局又進帳4分，終場洋基就以15比3擊敗金鶯。

洋基此役4人開轟共擊出7發全壘打，桑契斯6打席轟出3發2分全壘打進帳6打點，佛雷澤5打席2安2轟4打點，托瑞斯5打席1安1轟，羅邁5打席1轟，洋基此役7發全壘打中有5發是2分全壘打。

▲洋基托瑞斯。（圖／達志影像／美聯社）

金鶯先發投手赫斯此役5局被敲3轟只送出2次三振、4分自責分，收下敗投，洋基先發投手赫曼（Domingo German）6局被敲2安失2分送出2次三振拿下勝投。

桑契斯此役貢獻3發全壘打為生涯單場最佳，洋基此役轟出7轟，截至此役洋基於5日開始的金鶯3連戰中狂掃14發全壘打，創下洋基隊史三連戰中最多全壘打紀錄，更排名大聯盟史上客場3連戰全壘打數量第三多。

▲洋基外野手佛雷澤（圖／達志影像／美聯社）

洋基教練表示，「全壘打永遠不嫌多，很高興我們都能依照自己的打擊安排做出貢獻。」桑契斯表示，「我想做大家都想做的事，就是打全壘打，前幾場我對金鶯打得並不好，但我認為有失敗才會修正，儘管還是有可能被三振，但你要專注當下，我今天就做到了。」

桑契斯開季至今32個打席共擊出2安6轟，9分打點進帳，打擊三圍寫下.250/.333/.813成績，他目前累計6轟也為洋基全壘打最多。洋基此役結束金鶯3連戰後收下3連勝，目前以5勝4敗戰績排名美東第2僅次光芒，美聯則排名第6。