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中職二軍／高國輝領軍　悍將新秀胡冠俞、王詩聰首轟

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▲富邦悍將王詩聰、胡冠俞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將胡冠俞。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將二軍7日與統一獅二軍交手，去年選進來的新秀王詩聰、胡冠俞，還有剛從一軍下來調整的高國輝合計3轟，以7比6擊敗統一獅。

悍將黃亦志先發5局，被敲7支安打，失4分有3分責失，2局下被林靖凱、張偉聖、莊駿凱連續安打狙擊，5局上則是黃恩賜二壘安打，之後隊友失誤讓對方攻戰得點圈，及姚雨翔安打再失1分非責失分。

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悍將得分都靠全壘打，3局上先是張冠廷安打後，胡冠俞鎖定第1球進攻，轟出兩分彈，5局上胡冠俞先利用野手選擇上壘，楊晉豪獲得保送，高國輝掃出中外野3分彈，7局上高國輝安打後王詩聰再轟全壘打。悍將3轟的苦主都是不同人，分別是洪心騏、方建德及林威志。

統一全場12支安打比悍將還多兩支，但缺乏適時一擊，黃恩賜3安打猛打賞表現最亮眼。因高國慶傳球不慎而受傷的林祖傑，此戰首度復出，替補一打席保送上壘。

悍將新秀胡冠俞在二軍打擊表現穩定，出賽6戰，15打數4安打，此戰首轟出爐，累計3打點，打擊率0.267；王詩聰固定排中心打線，出賽6場，21打數7安打，此戰也是首轟，共累計6打點，打擊率0.333。

▲富邦悍將王詩聰、胡冠俞。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將王詩聰。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中職二軍富邦悍將高國輝王詩聰胡冠俞
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