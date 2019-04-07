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想搶「大谷翔平二世」佐佐木朗希　大聯盟遭日本勸阻

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▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲佐佐木朗希。（圖／截自侍JAPAN官網）

記者楊舒帆／綜合報導

日本高中「怪物」佐佐木朗希6日飆出163公里刷新大谷翔平紀錄，日本與美國職棒球團早已將他視為囊中物，不過日本高校野球聯盟已經開始勸阻大聯盟與他的家人接觸。

佐佐木朗希岩手縣出身，父親因2011年311大地震所引發的海嘯罹難，有日職球團擔心，大聯盟球團為了與他簽約，可能會祭出家庭援金當作誘因。

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不過日本為了保住人才，早早就訂出相關規定，若高中畢業之後馬上挑戰美職，屆時回到日本將會有「3年球監」，也就是「田澤條款」。日本高校野球聯盟也勸阻大聯盟別逾矩，不過沒有相關罰則，能否發揮效力仍是未知數。佐佐木朗希受訪時則表示，仍會以日職為優先的選項。被問及是否挑戰大聯盟，他則保守回應，「之後會慢慢考慮，可能在日職活躍之後再考慮。」

佐佐木朗希早在去年就被鎖定，這次參加日本U18集訓，紅白戰飆火球，被中日龍球探測出163公里，軟銀球探測到161公里，皇家則是99英里(約159公里)，其他球團也測有155公里以上，日美合計12球團共46位球探齊聚奈良看他的表現。

大谷翔平高中畢業時也面臨一樣的抉擇，當時他仍參加日職選秀，被火腿指名後，火腿用詳盡的培育計畫留住他，佐佐木朗希被譽為「大谷翔平二世」，談到這位二刀流的學長，他說，「他就像是雲端上的存在，希望能超越他。」

關鍵字： 佐佐木朗希大谷翔平大聯盟高校野球聯盟
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