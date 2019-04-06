日職／對決廖任磊　王柏融2安打+2打點打擊率升至3成

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿6日台灣時間下午兩點繼續在東京巨蛋主場迎戰西武獅，前一戰演出猛打賞的王柏融，他再度扛第5棒指定打擊，第三打席敲出長打進帳2分打點，第四打席對左投敲出右外野安打，第五打席對決台灣投手廖任磊，敲一壘滾地球出局。

火腿1局下進攻，西川遙輝保送上壘，大田泰示安打推進上三壘，中田翔再獲保送，王柏融敲二壘滾地球無緣建功。火腿先發加藤貴之2局就退場，金子弌大3局接替，投出2保送，被敲3安打，包括森 友哉全壘打，單局狂失5分。

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4局下，王柏融選到保送上壘，渡邊諒也獲得保送，形成一、二壘有跑者，不過鶴岡慎也敲內野飛球，沒有進帳分數。5局上，西村天裕登板也檔不住西武火力，西武靠著源田壮亮二壘安打再追加1分，森友哉單場第3安再帶回1分，外崎修汰、栗山巧接連補上安打再添2分，好不容易兩出局，卻又被木村文紀敲出安打帶2打點，吉田侑司登板，沒能止血，金子侑司再安打帶回分數，西武此局灌進7分，火腿已經0比12落後。

火腿5局下西川遥輝全壘打，終於破蛋追回1分，近藤健介靠三壘手失誤上壘，中田翔二壘安打形成二、三壘跑者，王柏融敲二壘安打進帳2分打點，幫助火腿追成3比12落後。西武6局上外崎修汰敲陽春砲，拉開成10分差。

8局上森友哉、外崎修汰安打， 米希亞（Ernesto Mejia）轟出3分彈，，8局下左投齊藤大將接替今井達也，輪到王柏融，敲出右外野安打，連兩打席敲出安打，連兩戰雙安以上。

西武後援投手廖任磊9局下登板，連兩戰出賽，用變化球讓西川遙輝站著被三振，被大田泰示敲出右外野安打，淺間大基左外野飛球出局，中田翔掃出左外野安打。

廖任磊對決王柏融，場上一、三壘有跑者，第1球飆142公里速球，2好3壞時敲出一壘滾地球，成為最後出局數，火腿最終以3比16落敗。

西武全場掃19支安打，第3局攻下5分，第5局又是7分大局，包含森友哉4安打猛打賞，貢獻4打點，跑回3分，外崎修汰也有3安打猛打賞，兩人都有全壘打的演出。今井達也投7局，用132球，被敲5支安打，包括1轟，失3分，有1分責失，拿下勝投。

王柏融連兩場敲出長打，此戰4打數2安打，兩打點為王柏融單場最多打點，還首度選到四壞球保送，打擊率回升至0.313。

廖任磊此戰投1局，用24球，被敲出2支安打，奪1三振，無失分，目前出賽3戰，累計3局失1分，防禦率3。