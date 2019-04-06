教士大物生涯第2轟出爐　相隔20年塔提斯父子檔紅雀開幕戰開轟

▲塔提斯（Fernando Tatis Jr.）生涯第2轟。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

教士讓農場大物塔提斯（Frenando Tatis Jr.）從2A跳級上大聯盟，以20歲又85天的年紀寫下近20年最年輕開幕戰先發紀錄。身為「球二代」的塔提斯，6日在老爸曾經活躍的紅雀球場擊出生涯第2轟，且20年前老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）同樣也在紅雀主場開幕戰開轟。

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被評價「五拍子游擊手」的塔提斯，為2019年大聯盟百大農場第2號新秀，跳級登上大聯盟表現也沒有讓教士失望，開幕戰亮相就有2支安打，3月31日對響尾蛇擊出生涯首轟，相隔2場6日作客紅雀7局再敲出生涯第2轟，2分打點全壘打幫助教士擴大到5比2領先，終場5比3獲勝。

April 5, 1999: Fernando Tatis homered to left on #OpeningDay in St. Louis



April 5, 2019: Fernando Tatis Jr. homered to left on #OpeningDay in St. Louis pic.twitter.com/MRaBKHyaj5 — Kevin (@Kevin_Agee) 2019年4月6日

這發全壘打對塔提斯來說意義重大，因為他父親1998到2000賽季曾活躍在這座球場，擁有傳承的意義。老塔提斯（Fernando Tatis Sr.）在大聯盟打滾11個賽季，作為內野工具人用途的他雖然生涯成績平平，但曾經在1999年4月23日效力紅雀時，締造歷史唯一「單局雙滿貫砲」紀錄、單局8打點進帳，至今2項都是歷史紀錄。有趣的是，1999年老塔提斯在紅雀主場開幕戰開轟，相隔20年，換他的兒子在這座球場的開幕戰也擊出全壘打。

「我整個人都起雞皮疙瘩了，這是一個很特別的時光。」塔提斯賽後說道，「這發全壘打對我來說百分之百意義重大，我爸他在這裡創造了紀錄，紅雀球迷依然感謝他，我也愛他。」

因為父親的緣故，塔提斯在布希球場（Busch Stadium）受到球迷熱烈歡迎，「當塔提斯進場時，主場球迷給予他不同層級的歡呼聲，」教士總教練格林（Andy Green）表示，「我知道不是因為他們喜愛我們的超級潛力股，而是因為他的父親曾經在這裡締造歷史。」