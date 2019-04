教士大物生涯第2轟出爐　相隔20年塔提斯父子檔紅雀開幕戰開轟

▲塔提斯(Fernando Tatis Jr.)生涯第2轟。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

教士讓農場大物塔提斯(Frenando Tatis Jr.)從2A跳級上大聯盟,以20歲又85天的年紀寫下近20年最年輕開幕戰先發紀錄。身為「球二代」的塔提斯,6日在老爸曾經活躍的紅雀球場擊出生涯第2轟,且20年前老塔提斯(Fernando Tatis Sr.)同樣也在紅雀主場開幕戰開轟。

被評價「五拍子游擊手」的塔提斯,為2019年大聯盟百大農場第2號新秀,跳級登上大聯盟表現也沒有讓教士失望,開幕戰亮相就有2支安打,3月31日對響尾蛇擊出生涯首轟,相隔2場6日作客紅雀7局再敲出生涯第2轟,2分打點全壘打幫助教士擴大到5比2領先,終場5比3獲勝。

April 5, 1999: Fernando Tatis homered to left on #OpeningDay in St. Louis



April 5, 2019: Fernando Tatis Jr. homered to left on #OpeningDay in St. Louis pic.twitter.com/MRaBKHyaj5