詹皇沒打季後賽很奇怪？　KD：不會！他需要好好休息

▲杜蘭特不覺得詹皇沒打季後賽很奇怪。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去長年統治東區的詹姆斯(LeBron James)，本季首度來到西區卻慘踢鐵板，連續14年進入季後賽的紀錄也因此中斷，對於外界而言「詹皇」打季後賽已經是既定印象，他突然沒季後賽舞台大家也感到很不習慣，不過杜蘭特(Kevin Durant)卻不這麼認為，反倒覺得詹姆斯來西區打球更奇怪，更希望他能好好休息。

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進入聯盟以來詹姆斯都在東區征戰，他也展現了強大統治力，不僅連續15連進入進後賽，還連續8年率隊打總冠軍戰，在東區建立的高牆完全沒人可以跨越。杜蘭特則是一直都在西區打球，不管是先前的雷霆，還是現在的勇士，都是西區的頂級強隊，但也因如此，「詹皇」和KD過去在季後賽的交手都只會在總冠軍戰，他們一共在總冠軍戰交手3次，儘管第一次KD落敗，但近兩年都成功擊敗詹姆斯。

而今年詹姆斯來到西區後，卻沒有季後賽可以打，外界都相當不習慣，杜蘭特卻不這麼認為，「這很奇怪嗎？不，這並不奇怪，他過去在東區待這麼久的時間，我只能在總冠軍戰碰到他，他來到西區打球才奇怪。」

杜蘭特繼續說到，「詹姆斯沒有季後賽打，這感覺也沒什麼不同，看看他打了多少年的季後賽，夏天的時光對於球員來說都非常寶貴，我們可以放鬆、逃離比賽並且享受生活，對於詹姆斯來說這是多年來第一次，他也要休息一下了。他本人肯定也覺得很不習慣，我也很好奇他到底是什麼感覺。」

▲詹姆斯生涯首次轉戰西區慘踢鐵板。（圖／CFP）