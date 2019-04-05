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中職／台灣很多好選手　索沙：規模做大良性循環

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▲▼富邦悍將投手索沙。（圖／記者林敬旻攝）
▲索沙。（圖／記者林敬旻攝） 

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將5日9比3打敗統一7-ELEVEn獅隊，富邦洋投索沙（Henry Sosa）先發7局失1分，賽後索沙表示，台灣有很多好選手，如果多一點球隊，把中華職棒規模做大會是良性循環。

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此役索沙先發7局用了98球，67個好球，被擊出6支安打，送出5次三振，沒有任何四死球，失掉1分自責分，拿到個人本季第2勝，獲選單場MVP，索沙表示，這2場對戰統一都是很精彩的比賽，前一場隊友打線比較冷，今天火力全開，對他來說可以多投幾局就多投，有時候後援投手負擔大，希望做到自己該做的，可以盡一己之力，雖然今天已經有些球投得不錯，但依舊被郭阜林、陳傑憲掌握到，所以要替他們拍手。

今天頭一次在新莊主場投球，索沙表示，很多球迷幫他加油，越多球迷投起來越帶勁，無論在哪一國職棒的加油聲聽起來都很好聽，中職打者在直球掌握度非常好，投手能做的就是多投一點內角球，投到壓迫與具有侵略性角度，投手才會佔一點上風。

此外，索沙坦言很喜歡台灣，雖然才來沒多久，但已經愛上這個地方，特別喜歡喝珍珠奶茶，台灣有很多好選手，如果台灣多一點球隊，多一點選手，把中華職棒規模做大，會是良性循環。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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