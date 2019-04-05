中職／富邦打爆施子謙　范國宸：打擊教練有提醒



▲范國宸。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將5日9比3打敗統一7-ELEVEn獅隊，富邦洋投索沙（Henry Sosa）先發7局失1分，同時打線敲出16支安打，第3局從統一先發投手施子謙手上狂攻6分，賽後范國宸表示，賽前打擊教練陳該發有提醒投手的特性。

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富邦總教練陳連宏表示，打線串連得不錯，對於好球掌握率很好，打擊教練有給一些建議，蔣智賢揮出二壘打，但後來身體有點不舒服退場，看明天狀況決定能不能上場，今天索沙還是展現壓制能力，春訓一直到現在狀況差不多，報到前在多明尼加都有比賽，比賽掌握非常好，後面因為陳鴻文、倪福德有很多天沒比賽，所以安排上場投球。

此外，范國宸5打數擊出3支安打，包括一發全壘打，貢獻3打點，他表示那支全壘打當下前一個打者保送，自己有鎖定球路攻擊，最近球隊打擊近況不錯，其實自己跟同學施子謙對戰沒有很多次，還是有缺點需要修正，希望以後對到子謙可以打得很好。

范國宸表示，今天富邦第3局從施子謙手中攻下6分，特別掌握到失投球，前幾局子謙在邊邊角角投得不錯，但第3局控球有點問題，賽前打擊教練陳該發有提醒投手的特性，應該怎麼攻擊，加上今天球隊串連做得很好，目前球季才剛開始，希望自身好狀況可以維持下去，去年剛進職棒比較陌生，今年有特別研究，設定球路攻擊。