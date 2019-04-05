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大馬公開賽／陳雨菲直落二退成池鉉　四強賽對決戴資穎

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▲▼2018中國福州公開賽,女單冠軍大陸陳雨菲。（圖／CFP）

▲陳雨菲。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽5日進行各項8強賽事，世界球后戴資穎以直落二泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon），晉級4強後，稍晚4強賽的對手也已經確定，是目前世界排名衝上第二的大陸陳雨菲。

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8強賽也是力拼三連霸戴資穎的關鍵戰，如果能順利擊敗依瑟儂晉級4強，就能夠持續保住球后寶座，最終戴資穎以直落二（21：19、21：13）擊敗對手，晉級4強，也確保能夠繼續穩坐球后，最終不論陳雨菲或是排名第三的奧原希望成績如何，都不會有影響。

而在戴資穎順利晉級之後，稍晚4強賽的對手也已經確定，陳雨菲對上南韓一姊成池鉉，雙方交手9次，陳雨菲握有8勝，最後陳雨菲以直落二（21：18、21：14）擊敗成池鉉晉級，4強賽將上演上個月全英賽決賽的對決，由戴資穎對決陳雨菲。

雙方交手12次，戴資穎握有11連勝，最後一次交手就是在上個月全英賽，陳雨菲以直落二收下冠軍，終於中止對戰11連敗，不過戴資穎對於球后之爭相當平常心，曾經在賽後談到，「陳雨菲打得不錯，如果之後再對上也沒有特別的想法。」

另一頭8強賽則是由日本奧原希望要對上大陸何冰嬌，勝方將在四強賽對上日本山口茜。

▼2019全英公開賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,女單冠軍陳雨菲、亞軍戴資穎 。（圖／路透）

關鍵字： 大馬公開賽戴資穎陳雨菲
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