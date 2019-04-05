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企聯射箭／青年隊非戰績補丸　滿靶拉尾盤讓前輩驚豔

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▲▼ 企業射箭聯賽照片 。（圖／企業射箭聯盟）

▲亞運金牌湯智鈞。（圖／企業射箭聯盟提供）

記者洪偵源／綜合報導

青年隊的存在，是為讓國內的青年菁英選手有磨練的舞台，能和國手級的學長姐較勁獲得經驗，但若把他們當成是戰績的補丸，可是會踢到鐵板，5日的例行賽，青年隊小將就在加射時刻頂住壓力，已連續滿靶的演出，讓前輩們刮目相看。

凱撒擁有名將「雷母」雷千瑩在陣，還有去年世界盃柏林站擊敗南韓奪下男團金牌的饒廷宇，5日的賽事上，兩人攜手幾乎讓青年隊難以招架。

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第1點的女子個人賽，雷千瑩7比3擊敗葉昱琛，饒廷宇第2點男子個人賽也以7比1輕取游輝彥，兩人第3點混雙再攜手，青年隊小將頑強抵抗，透過加射才以20比17拿下葉昱琛、游輝彥。

▲▼ 企業射箭聯賽照片 。（圖／企業射箭聯盟）

▲雷千瑩。（圖／企業射箭聯盟提供）

第4點女子團體賽，凱撒白依婷、蔡雨芝、詹紫媚出戰青年隊蘇思蘋、張容嘉、隋昀瑾，這一次仍無法輕鬆拿下，4比4僵局時，蘇思蘋、張容嘉、隋昀瑾接連繳出10分箭，5比4擊退老大姐們。

輪到壓軸的男子團體賽，凱撒派出林育震、陳緯杰以及老將王正邦，面對有雅加達-巨港亞運湯智鈞的青年隊，同樣激戰到4比4，凱撒加射只出現1支10分箭，青年隊兩箭滿靶，5比4再度搶下勝利。

青年隊教頭李水河透露，其他企業隊在排點時以求勝為要務，但青年隊不同。「我隊的重點擺在提升整體實力，為國家培養更多苗子，因此個人賽排點會讓每位選手輪流上，讓他們提前適應未來在國際賽時，所可能要扮演的每一個角色。」

▲▼ 企業射箭聯賽照片 。（圖／企業射箭聯盟）

▲蘇思蘋、湯智鈞。（圖／企業射箭聯盟提供）

企業射箭聯賽採積分制，各項目選手比完的比數，即所獲積分，因此雖是團體對抗，但並未採計隊與隊勝敗紀錄的方式，而以積分高低決定排名，季末進行結算，各項目取前4名隊伍晉級季後賽。

目前總積分由凱撒射箭隊以51分領先，協會青年射箭隊44分居次，甲山林38分第三，其中女子團體賽協會青年射箭隊和甲山林同以10分並列第一。

▲▼ 企業射箭聯賽照片 。（圖／企業射箭聯盟）

▲企業射箭聯賽第二週開始於戶外進行比賽。（圖／企業射箭聯盟提供）

關鍵字： 企聯射箭
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