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哈登本季達2700分、500助攻　史上第3人比肩喬丹

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▲火箭哈登。（圖／路透社）

▲哈登單季達2700分、500助攻比肩喬丹。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

火箭4日作客挑戰快艇，近期狀況火燙的休士頓軍團第一節就轟了39分，整場壓著快艇打，終場也以135比103大勝。火箭一哥哈登(James Harden)全場飆了31，7籃板，7助攻，經過本戰後，他已經單季至少得到2700分，500助攻，成為歷史第3位達到這項壯舉的球員。

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本季的哈登可說是個無解的存在，在火箭開季經歷黑暗期後，就開始展現超強個人能力來幫助球隊，不僅先前曾連續32場至少攻下30分，面對其他29支球隊還都拿下至少30分成為史上第一人，憑藉招牌的後撤三分以及獨樹一幟的買犯能力，「大鬍子」完全就是防守者的惡夢。

對戰快艇哈登依舊沒手軟，他在第一節命中率百分百就攻下13分，儘管洛杉磯軍團後來採用包夾策略來對付哈登，但他就是能找到空檔出手不然就是助攻隊友，最終他全場又砍了31分，7籃板，7助攻，幾乎無所不能。而本季哈登不斷創造瘋狂數據，並多次被拿出來與過去的傳奇球星做討論，在本戰他又創造一項神級紀錄，至今他已經拿下2723分，566次助攻，成為歷史第3位至少得到2700分，500助攻的球員。

在哈登之前的另外兩名球員，就是喬丹(Michael Jordan)以及阿奇巴德(Nathaniel Tiny Archibald)而阿奇巴德則在1973年單季包攬得分王以及助攻王，現在哈登也將朝著這項成就邁進。同時經過本戰後，哈登也成為現役第一位、歷史第15人單季達到2700分的球員。

關鍵字： NBA火箭哈登
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