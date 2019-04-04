運動雲

> >

中職二軍／羅力5局失1分　申皓瑋開轟悍將打爆桃猿

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職二軍例行賽4日由富邦悍將迎戰Lamigo桃猿，悍將洋投羅力主投5局無失分領軍，悍將全場敲14支安打，包括申皓瑋全壘打以11比1大勝。

羅力春訓期間因腹部肌肉緊繃而從二軍出發，上一次登板是28日對中信兄弟投3局吞敗，他此戰回穩主投5局，用82球，僅被敲3支安打，有3次三振，失1分拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

富邦首局面對桃猿新秀范柏絜就攻下大局，申皓瑋獲得保送，張瑞麟、王詩聰、方克偉、石翔宇連續安打，陳勤宗獲得四壞保送，戴培峰再敲安打，桃猿換上江國謙接替，又被胡冠俞敲安打後才止血，單局灌進5分。

悍將攻勢遭到江國謙封鎖2至6局15上15下，直到7局上面對桃猿第3任投手賴智垣，由胡冠俞安打帶動，申皓瑋選到保送，張瑞麟二壘安打送回1分，張詠漢補上安打再添2分。8局上石翔宇、陳勤宗從張明翔手中敲長打，加上申皓瑋開轟，再追加3分，最終就以10分差獲勝。

富邦悍將牛棚表現出色，陳品學中繼2局無失分，張耿豪、羅嘉仁各投1局守住勝利。石翔宇單場3安打表現最亮眼，申皓瑋開轟貢獻2打點，另有兩打席獲得保送，共跑回3分。桃猿江國謙中繼5.2局奪6K無失分也很出色

關鍵字： 中職二軍桃猿富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

CBA／捨不得志傑　陸球迷盼CBA增設「林志傑條款」

中職／暫居中信四冠王　林書逸：要打完120場

籃網羅素末節轟18分不敵暴龍　林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

中職／喜歡台灣隊友　萊福力：投到不能投為止

中職二軍／統一江亮緯不滿三振丟棒遭驅逐　兄弟廖乙忠首勝

日職／王柏融挑戰連5場安打　對樂天先發第5棒DH

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士是柯瑞的球隊　美媒篤定KD去尼克

2王正棠陽春砲炸裂　5局猿1：1富邦

3統一4局0比1兄弟

4朱育賢打擊雙冠王　強調「堅持」

5哈登2700分、500助攻成歷史第3人

熱門新聞

1陸球迷盼CBA能有「林志傑條款」

2暫居四冠王　林書逸：要打120場

3林書豪壓哨三分被沒收低迷得2分

4喜歡台隊友　萊福力：投到不能投

5統一二軍江亮緯不滿三振丟棒被逐出場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

韓國瑜上任首登投手丘！　出席職棒高雄開幕戰

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

04_02 富邦 vs Lamigo 六局下，蛋蛋的哀傷，林宥穎遭觸身反彈球襲擊倒地

陳冠希帶女兒遊日婉拒合照　「遭直播主尾隨錄影」暴怒開罵！

按照順序開出、完全無人指揮　日本計程車「超秩序」讓網讚爆

彰化芭樂「每台斤剩3元」　農民：拿去餵豬...豬都吃膩了

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

麥當勞大薯「限時7周買一送一」 17日起嗶悠遊卡爽換優惠
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366