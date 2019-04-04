中職二軍／羅力5局失1分　申皓瑋開轟悍將打爆桃猿

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中職二軍例行賽4日由富邦悍將迎戰Lamigo桃猿，悍將洋投羅力主投5局無失分領軍，悍將全場敲14支安打，包括申皓瑋全壘打以11比1大勝。

羅力春訓期間因腹部肌肉緊繃而從二軍出發，上一次登板是28日對中信兄弟投3局吞敗，他此戰回穩主投5局，用82球，僅被敲3支安打，有3次三振，失1分拿下勝投。

請繼續往下閱讀...

富邦首局面對桃猿新秀范柏絜就攻下大局，申皓瑋獲得保送，張瑞麟、王詩聰、方克偉、石翔宇連續安打，陳勤宗獲得四壞保送，戴培峰再敲安打，桃猿換上江國謙接替，又被胡冠俞敲安打後才止血，單局灌進5分。

悍將攻勢遭到江國謙封鎖2至6局15上15下，直到7局上面對桃猿第3任投手賴智垣，由胡冠俞安打帶動，申皓瑋選到保送，張瑞麟二壘安打送回1分，張詠漢補上安打再添2分。8局上石翔宇、陳勤宗從張明翔手中敲長打，加上申皓瑋開轟，再追加3分，最終就以10分差獲勝。

富邦悍將牛棚表現出色，陳品學中繼2局無失分，張耿豪、羅嘉仁各投1局守住勝利。石翔宇單場3安打表現最亮眼，申皓瑋開轟貢獻2打點，另有兩打席獲得保送，共跑回3分。桃猿江國謙中繼5.2局奪6K無失分也很出色