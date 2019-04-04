韓職／大聯盟級新球場效應　NC恐龍10場17轟居冠

▲NC恐龍新球場。（圖／NC恐龍官方臉書）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職NC恐龍在大聯盟等級的新主場展開新球季，目前10場比賽砲聲隆隆，團隊17轟是10隊之冠，奪6勝4敗，與SK飛龍及LG雙子並列第二，有韓媒指出是全壘打產量高是新球場帶來的效應。

去年墊底的NC恐龍今年脫胎換骨，在新蓋好的大聯盟級主場展開新球季，目前為止團隊打擊率0.286，攻擊指數（OPS）0.827都是排名第一，此外團隊17轟也是最多，三星15轟緊追在後。3月27日還曾演出單場8轟，展現誇張的火力。

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3日恐龍由盧珍赫和朴錫珉7局下敲出「背靠背」全壘打，最終以9比1大勝英雄隊，而且NC恐龍10場比賽就已經有4次演出「背靠背」全壘打也創下紀錄。

除了主砲羅成範、捕手貝坦科特（Christian Bethancourt）之外，剛從斗山熊轉來的梁義智，還有牟唱民、朴錫珉等火力集中發揮，才能締造這麼多全壘打。

韓媒《OSEN》分析指出，新球場的左中外野和右中外野區域是直線而非曲線，相對較短，所以只要打往這個方向就比較容易形成全壘打，恰巧3日開轟的盧珍赫和朴錫珉就是分別位於這兩個位置。NC恐龍團隊17支全壘打，有14支是在主場所轟出，無法忽視新球場所帶來的影響，恐怕會是個「打高投低」的球場。