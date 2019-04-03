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亞足聯盃／航源4洋將同場亮相　3球惜敗北韓冠軍425

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▲航源洋將朱易成、班奇 。（圖／記者林育正攝）

▲航源韓國洋將朱易成。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／新竹報導

航源FC3日在新竹第二體育場迎來本季亞足聯盃首戰，來自隸屬朝鮮（北韓）陸軍的冠軍隊425S.C在上半場靠著防守失誤連進2球，比賽結束前傷停補時禁區混戰再進1球，終場以3比0送給航源本季首敗。

上半場球權大多掌握在425腳下，不斷從左路突破試圖傳中進攻。航源比賽前半段多次及時斷球解圍，甚至輸送到前場給海地外援班奇(Benchy)和南韓外援朱易成展開配合，有兩腳射門都在門前被解圍相當可惜。425前半段久攻不下略顯急躁，隨後先靠著O Hyok Chol在33分鐘中路補射破網，上半場補時航源禁區發生清球失誤，Son Phyong Il射門破網2比0領先。

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▲航源隊長劉泳賦 。（圖／記者林育正攝）

▲航源隊長劉泳賦 。（圖／記者林育正攝）

下半場425並沒有集中在前場猛攻，讓航源有更多拿球機會，中鋒陳慶烜下場後讓班奇突前，有兩次快攻都能完成有效射門，可惜角度受到影響被守下。不過新援班奇和隊友默契上有待加強，也發生幾次傳球失誤錯失好機會。而朱易成在左路表現突出，逮到一次禁區外射門機會被擋下，上半場則是有一次精彩的挑射直接挑戰攻門。

終場前傷停補時，425禁區混戰Kim Yu Song進球，終場航源0比3吞下本季首敗。航源總教練陳永盛賽後表示，比賽前段針對425制定防堵橫傳到禁區前的策略執行得不錯，不過最後體能下降以及防守站位溝通沒有做好，導致被425抓到空檔進球。航源接下來還有連續前往香港客場挑戰大埔和傑志。

▲航源洋將朱易成、班奇 。（圖／記者林育正攝）

▲航源海地洋將班奇 。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 亞足聯盃425SC航源FC
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