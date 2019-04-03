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亞足聯盃／3比0贏球不滿意　北韓425主帥：航源FC比去年更進步

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▲▼ 亞足聯盃航源fc vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲亞足聯盃,航源FC vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／新竹報導

2019亞足聯盃（AFC CUP）台甲航源FC首場3日對上北韓425，最終以0比3落敗，不過賽後北韓425總教練昊允善對於結果並不滿意，也提到航源比去年更進步了，加上不適應新竹縣立第二運動場的場地，還有下雨導致場地溼滑影響表現。

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航源FC去年在小組賽碰上北韓425，主客場都以1比5吞敗，經過一年的沈潛和調整，又再宣布加入2名新的外援助陣、包括曾待過南韓的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY提升戰力，這次二度對決北韓425，上半場33分鐘先被進球，傷停補時再被進球。

▲▼ 亞足聯盃航源fc vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源FC 0比2進入下半場，創造出幾波不錯攻勢，BENCHY以及朱易成起腳，很可惜都差一點打破北韓425大門，到了傷停補時再被進一球，終場航源FC就以0比3吞下小組首敗。航源FC總教練陳永盛認為，「在陣型調整和體力下滑下，出現失誤被進球很可惜，但下半場改變策略後有收到效果。」

不過昊允善認為，「對於比賽結果不滿意，因為球隊不是最佳狀態，下半場體力下滑，加上下午下過雨場地溼滑，都影響表現，不過航源FC比起去年進步很多，特別是在防守部分，對於航源FC新加入的外援中，對於BENCHY的前場表現則是印象深刻。」

I組的另場賽事結果也出爐，香港和富大埔以4比2擊敗香港傑志體育會，航源FC接下來將要在17日作客香港，迎戰香港大埔。

▲▼ 亞足聯盃航源fc vs北韓425 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源FC
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