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田中將大6.2局只失1分　查普曼被菜鳥打倒洋基輸老虎

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記者歐建智／綜合報導

洋基日籍投手田中將大3日（台北時間）先發出戰老虎，老虎先發投手齊默曼(Jordan Zimmermann)形成投手戰，田中將大投了6.2局飆出7次三振，只失1分，齊默曼也是6.2局失1分、飆出6次三振，兩人都無關勝敗，最後洋基次1比3輸球。

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田中將大6.2局被8支安打、7次三振，沒有保送，失1分，87球有63個好球。他在前5局都沒有失分，6局上二出局後被連打2支二壘安打失1分，7局上三振後被二壘安打，再三振後退場休息。

▲洋基投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基投手田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

齊默曼則是在2局下一出局，被洋基連敲2支安打，再因高飛犧牲打失1分，7局下二出局後被安打也退場，6.2局被6支安打、6次三振、1次保送，1失分，94球有67個好球。

1比1平手進行到9局上，洋基由終結者查普曼(Aroldis Chapman)登板，老虎一出局後保送，派特森(Dustin Peterson)打出左外野深遠二壘安打打進超前1分，二出局後莫瑟(Jordy Mercer)安打再拿1分。

派特森今年24歲，從勇士轉隊到大聯盟，3日是本季第3場出賽，超前分安打是他生涯首安、首打點。

關鍵字： 田中將大
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