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好大物先綁住　阿庫納簽8年1億美元延長合約

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▲▼國聯分區戰G3，勇士，阿庫納（Ronald Acuna Jr.）滿貫砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士阿庫納。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

勇士在台灣時間3日凌晨宣布，與擁有115場大聯盟出賽經驗的21歲大物外野手阿庫納（Ronald Acuna Jr.）簽下長達8年1億美元的延長合約。如果球隊最後兩年都執行選擇權，合約最長可以到2028賽季結束，最高年薪為1700萬。

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阿庫納上個賽季出賽111場，打擊率2成93OPS高達.917，還敲出全隊最多的26發全壘打，另外還有16次盜壘。他成為大聯盟史上，5位能在21歲生日之前，敲出26發全壘打的球員之一。他也是使上第10位，楚特(Mike Trout)2012新人球季後首位，能在菜鳥球季就貢獻25轟15盜的選手。

勇士總管安索洛普斯(Alex Anthopoulos)對於阿庫納相當有自信，認為他為人謙虛，工作紀律良好，並沒有被名利沖昏頭。他今年和明年的年薪都將是100萬，後年提高到500萬，2022年1500萬，接下來4年年薪皆為1700萬。最後勇士擁有2027和2028球隊選擇權，年薪同樣是1700萬，或能以1000萬買斷。等到整張合約走完，他也才30歲。

「希望這不是我們和他簽下的最後一張合約，期許他是終身勇士，以勇士隊員得身份進入名人堂，而今天就是起點。他是我看過最優秀的年輕球員，不只看見他場上的表現，還有場外的為人。他尊敬他人、謙虛，更重要的是他有意願長期留在勇士。」

「我不會感到後悔，沒人知道未來會發生什麼事，對於自己的決定，我感到非常開心。」阿庫納說。

▲勇士超級大物阿庫納（Ronald Acuna Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士阿庫納
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