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三太子盃／八日台北網球中心開打　莊吉生領台將抗高手

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▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

莊吉生。（圖／海碩運動行銷提供）

體育中心／綜合報導

每年度男子網壇盛事「2019華國三太子國際男子網球挑戰賽」將於4月8日起開打。今年的參賽陣容讓網球迷們充滿期待，由世界前百的「立陶宛型男」Ricardas Berankis領軍，還有高人氣的2006澳網亞軍「巴大叔」Marcos Baghdatis、2018單打亞軍Ramkumar Ramanathan、過去五度參賽的2017單打亞軍伊藤竜馬（Tatsuma Ito）都將來台競逐冠軍金盃，勢必會帶給球迷精彩的高水準賽事演出！

台灣地主好手部份，由「新台灣一哥」莊吉生領軍，莊吉生二月參加紐約公開賽擊敗世界排名高居29的美國新生代好手Frances Tiafoe，生涯首度挺進ATP賽事單打八強。還有2016雙打冠軍「小胖」楊宗樺、今年在單打決賽收穫一冠一亞的「網球哲學實習生」吳東霖等好手則要力抗外國軍團，嘗試將冠軍金盃留在台灣，並寫下個人華國三太子盃最好成績。

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今年賽事維持ATP挑戰賽最高等級的總獎金15萬美元加住宿，此外還有多項變革，除了單打會內賽由原先的三十二籤增至四十八籤、單打會外賽改為四籤、雙打會內賽維持十六籤外；今年賽事首度移師至北部最高規格的臺北市網球中心，臺北市網球中心不僅是國內最具規模的國際級場地，並擁有完善設施與專業設備，將提供選手與球迷高品質的賽事體驗。

▲▼ 。（圖／記者林瑤瑄攝）

2006澳網亞軍「巴大叔」Marcos Baghdatis。（圖／海碩運動行銷提供）

關鍵字： 莊吉生華國三太子盃許育修
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