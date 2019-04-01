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大專棒聯／爭取晉級公開一　嘉藥、中信四強決賽拔頭籌

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▲大專棒聯，嘉南藥大。（圖／大專棒聯提供）

▲大專棒聯，嘉南藥大。（圖／大專棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球運動聯賽公開組一級1日展開四強決賽，嘉南藥大與中信學院拔得頭籌，拿下第1勝。

嘉南藥大與世新大學交手，嘉藥2局上趁世新先發投手控球失準單局投出4保送，僅靠張仁譯、程翔及邱稟家安打就灌進5分大局奠定勝基，世新緊咬不放，一度追成2分落後，但嘉藥6局上再得3分拉開比數，世新9局下苦追3分也無力大反撲，最終嘉藥就以8比6獲勝。

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嘉藥程翔全場4安打猛打賞，扮演串連火力的角色，貢獻1打點2得分，嘉藥動用6投手輪番上陣，中繼2.2局無失分的林昕達奪勝投。

中信學院對戰高雄大學，前3局僵持不下0比0，4局上高雄大學陳麒安二壘安打帶動下先馳得點，5局上則是陳致同安打再靠隊友推進攻下分數，6局上邱昱瑋二壘安打後鍾奕弘安打送回1打點，7局上則是黃兆崴適時安打建功，連續4局都攻下1分，高雄大學取得4比0領先。

但7局下風雲變色，從兩保送開始，中信學院劉克勤安打先追1分，隨後達海、李昱震、陳君傑、周洪飛安打串聯，加上高雄大學守備單局2失誤，扭轉戰局，最終中信學院以6:4獲勝。

公開二級四強決賽採單循環積分制，前兩名可獲得爬升公開一級的機會，嘉藥與中信都先取得1勝先機。

關鍵字： 大專棒聯公開二級
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