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中職看ET　回答通關密語送購物金

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▲中職30年看ET。（圖／業務用） 

App活動小組／綜合報導

2019中華職業棒球大聯盟熱力開打！中職邁向第30年球季，《ETtoday新聞雲》全程轉播240場例行賽賽事，4/2-4/30在ETtoday任一平台觀看精采賽事直播，加碼抽百元超商購物金！快下載《ETtoday新聞雲》APP，準時鎖定中職賽事直播，記下隨機出現的通關密語，並開啟App側欄填寫該場「通關密語」，密語正確即可抽超商百元購物金！名額有限、送完為止。

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=======《中職看ET，回答通關密語送超商購物金》=======

◎活動時間：2019/4/2-2019/4/30
◎獎品獎項：超商百元購物金
◎抽獎方式：回答正確密語即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：活動小組將於該場賽事直播後隔週抽出得獎者，並公布於本新聞頁。

◎注意事項：主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。

關鍵字： CPBL中職中華職棒
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