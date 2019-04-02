中職看ET　回答通關密語送購物金

App活動小組／綜合報導

2019中華職業棒球大聯盟熱力開打！中職邁向第30年球季，《ETtoday新聞雲》全程轉播240場例行賽賽事，4/2-4/30在ETtoday任一平台觀看精采賽事直播，加碼抽百元超商購物金！快下載《ETtoday新聞雲》APP，準時鎖定中職賽事直播，記下隨機出現的通關密語，並開啟App側欄填寫該場「通關密語」，密語正確即可抽超商百元購物金！名額有限、送完為止。

►►►中職賽事直播看ET，百元購物金等你拿◄◄◄

球迷可以透過手機下載《ETtoday新聞雲》APP，即能免費觀看中華職棒賽事，還能得到最即時的賽事快訊，一手掌握最新、最完整的即時戰況及球員動態。

中華職棒30年場場必看，Lamigo桃猿隊、統一7-ELEVEn獅隊、富邦悍將隊及中信兄弟隊，四支球隊輪番上陣，給你最精采、最刺激的熱力對決！快上《ETtoday新聞雲》APP看好看滿，記下通關密語再抽超商購物金！



⚾⚾⚾⚾⚾中職看ET抽購物金 必看活動步驟⚾⚾⚾⚾⚾

►步驟1：下載（並開啟）ETtoday新聞雲 APP (點我下載)



請繼續往下閱讀...

►步驟2：於ETtoday新聞雲 App觀看【中華職棒三十週年賽事直播】，關注直播中隨機出現的通關密語ＸＸＸＸ。

►步驟3：點開App側欄後進入「中職看ET 回答通關密語送超商購物金」，填寫基本資料並填寫正確「通關密語」即可參加抽獎，得獎名單將於隔週抽出。

=======《中職看ET，回答通關密語送超商購物金》=======

◎活動時間：2019/4/2-2019/4/30

◎獎品獎項：超商百元購物金

◎抽獎方式：回答正確密語即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：活動小組將於該場賽事直播後隔週抽出得獎者，並公布於本新聞頁。

◎注意事項：主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。參加活動之網友視同承認本規定之效力，如有未盡事宜，悉依本公司相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。