藍鳥19歲菜鳥初登板　北美四大運動首位21世紀出生球員

▲藍鳥19歲投手盧奇亞諾（Elvis Luciano），大聯盟史上首位21世紀出生球員。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

藍鳥19歲投手盧奇亞諾（Elvis Luciano）是球隊裡最年輕的球員，1日與老虎隊之戰於7局登板中繼，他不僅是大聯盟百年歷史上，第一位21世紀出生在大聯盟出賽的球員，也是北美四大職業運動裡首位21世紀出生的球員。

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盧奇亞諾於7局上兩出局登板，讓卡特拉諾（Nick Castellanos）擊出飛球出局，化解得點圈失分危機，接著8局上先是解決強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，被古德勒姆（Niko Goodrum）打了一支二壘安打，接著對史都華投故意四壞，最後連抓下2出局，再次化解危機。

根據大聯盟報導，盧奇亞諾成為第一位21世紀出生在大聯盟出賽的球員，也是隊史繼1978年米勒（Brian Miller）之後，以19歲又44天成為第二年輕出賽的球員，而當時米勒以18歲又218天創下隊史最年輕出賽紀錄。

「這感覺很瘋狂，當我12歲的時候，卡布雷拉是我最喜歡的球員，以前我是一名內野手，當我看到他，當我要與他正面對決時，這是我一整天最驕傲的時刻。」盧奇亞諾表示。

盧奇亞諾出生於2000年2月15日，2016年響尾蛇以國際自由球員身份被簽下，去年被交易到皇家隊，年底規則五選秀被藍鳥挑走，開季進入25人名單，成為史上首位2000年出生的大聯盟球員。

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