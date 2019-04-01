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無緣生涯首救援　陳偉殷開季首戰表現不佳急退場

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▲▼陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

從牛棚出發的馬林魚投手陳偉殷終於獲得出賽機會，1日(台灣時間)對洛磯時登板，不過表現不佳未解決1人，無緣生涯首救援點。

馬林魚對戰洛磯，阿爾坎德拉（Sandy Alcantara）掛帥先發，他投完8局展現壓制力，僅被敲出4支安打，奪6次三振無失分。馬林魚打線在4局下攻破防線，阿法洛（Jorge Alfaro）適時安打帶回2分，7局下再靠李多（JT Riddle）陽春砲添保險分，取得3比0領先。

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陳偉殷是在9局上登板，剛上場就被布萊克曼（Charlie Blackmon）敲出二壘安打，之後達爾（David Dahl）纏鬥到滿球數後投出保送，馬林魚決定換投，由老將羅莫（Sergio Romo）收尾，守住的勝利。

陳偉殷首度出賽沒有解決打者就退場，共投9球，有4球是好球，5球是壞球，從牛棚出發的他沒能將控球調整到位，即使是去年球季表現較好的主場，首戰也無法扮演好終結者角色。

陳偉殷在熱身賽總計出賽5場，其中4場先發，總計16.1局失掉17分都是自責分，還被敲出3支全壘打，防禦率高達9.37，春訓留下生涯最慘成績，確定從牛棚出發之後，也得拿出好表現才有機會重回先發。

關鍵字： 陳偉殷馬林魚
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