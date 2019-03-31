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UVL／台師大女排直落三退北市大　本季全勝重返冠軍

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▲▼ UVL／大專排聯女公開一級冠軍戰，台灣師大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專排聯女公開一級，台灣師大奪冠。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開女一級冠軍戰由台灣師大對上台北市大，最終台灣師大以3比0（25：20、25：19、25：14）擊退北市大，奪回冠軍。

台灣師大本屆一路從預賽打上來，以全勝之姿進入冠軍戰，去年力拼8連霸卻遭正修科大終止落至亞軍，另一頭去年季軍的北市大，曾在98學年度捧冠，本屆也要拼重返冠軍而來，兩支隊伍不乏許多企業聯賽以及國家隊的陣容，包括廖苡任、陳姿雅、畢雯媛、邱雅慧等，勢必上演一場激戰。

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▲▼ UVL／大專排聯女公開一級冠軍戰，台灣師大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝）

第一局雙方比數拉鋸，不過台灣師大頻頻快攻搶進8比5，劉美菁快攻，台灣師大接連進攻，雙方拉至4分差距，陳姿雅攻擊得分，邱雅慧攔網15比11，劉美菁快攻得分師大7分領先，雙方攻防大戰師大攔網得分，譚緹斜線攻擊連趕2分，不過師大還是先以25比20先拿下。

第二局師大雙人攔網4比2，北市大接發球失誤，柯秶薫接連進攻追至7平，余金鳳、譚緹快攻、攔網得分追至12、14平，雙方互有進攻比數拉鋸，不過師大慢慢拉開差距，加上北市大攻擊出界，師大取得局末點25比19拿下，率先聽牌。

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級冠軍戰，台灣師大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝）

第三局一開始北市大強勢取得4比0，不過師大雙人攔網追至5平，吳韋華攔網得分反超，師大攻勢頻頻，但北市大攻擊得分，譚緹後排攻擊得分，陳姿雅也回擊一顆，師大14比9，師大一波快攻得分，再拉開22：14，師大出現冠軍點25：14拿下冠軍。

賽後馬來西亞僑生、今年大二的劉美菁表示，「覺得今年全隊的表現很不錯，對於可以重回冠軍也很開心，在第三局表現還是有點不穩，才會又被對手拉鋸，大專盃和企業聯賽的強度還是有差距，不過自己在企業聯賽學到很多經驗。」

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級冠軍戰，台灣師大vs北市大。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： UVL大專排球聯賽
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