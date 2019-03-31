北海道直擊／火腿31日戰歐力士　王柏融續扛5棒左外野

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

「大王」王柏融30日主場第二戰與歐力士交手敲出首安，31日對歐力士3連戰最後一場賽事，火腿由有原航平掛帥先發。

王柏融昨天前3席都敲出滾地球出局，8局在1出局無人在壘時上場打擊，面對澤田圭佑投出的第一球沒有揮棒形成1好球，隨後打成界外，2好球後，展現纏鬥力，頻頻將球打成界外，最後逮中第7球，敲出右外野強勁平飛安打，9局吞K錯過當英雄機會，11局提前退場，此役最終繳出5打數1安打。

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「我知道柏融一直在等自己首安。」看到大王順利敲出日職第1支安打，栗山英樹也替他開心：「相信他的心情不會那麼緊繃了，我很期待他今天的比賽。」

火腿首戰靠著中田翔再見滿貫勝出，昨天中田翔再度發威，雙安開轟包辦全隊4分打點，將戰局拉進至延長賽，最終以4比4逼和歐力士。

比賽預計在台灣時間下午1時00分開打，球迷可鎖定《ETtoday新聞雲》現場相關報導以及文字轉播，完整先發打序如下：

1 中外 西川遙輝

2 右外 大田泰示

3 DH 近藤健介

4 一壘 中田翔

5 左外 王柏融

6 三壘 横尾俊健

7 二壘 田中賢介

8 捕手 石川亮

9 游擊 中島卓也

先發投手 有原航平