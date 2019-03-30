日職／王柏融第2戰　首打席二壘滾地球2戰第3次

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿與歐力士開幕周第2戰，王柏融同樣排在第5棒，鎮守左外野，首打席敲出二壘滾地球出局。

火腿先發金子弌大先發，面對前東家遭遇麻煩，保送福田周平後盜上二壘，梅內塞斯（Joey Meneses）適時安打送回1分，取得1比0領先。火腿1局下兩出局後，近藤健介掃出二壘安打，中田翔捕手飛球出局。小田裕也轟出左外野全壘打，歐力士再下一城。

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▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

王柏融2局下擔任首名打者，面對歐力士先發投手東明大貴，王柏融放掉兩個變化球，2好球後破壞打成界外，敲出二壘滾地球出局。

王柏融開幕首戰排第5棒，鎮守左外野，前兩打席以二壘滾地球出局，第三打席以游擊滾地球出局，第四打席則是首度挨三振。

▲金子弌大。（圖／記者季相儒攝）

火腿首戰跌跌撞撞，一落落後到8局下才靠近藤健介關鍵安打追平3比3，前四打席熄火的老大哥中田翔，10局下歐力士採取連兩次故意保送，再對付中田翔，結果他一棒轟出再見滿貫砲雪恥，帶領火腿以7比4旗開得勝。

火腿第2戰派出金子弌大先發對決老東家歐力士，他生涯120勝，去年拿下4勝7敗表現不盡理想，與歐力士談約談不攏成為自由球員再加盟火腿，此戰對老東家話題性十足，歐力士則由生涯第6年的東明大貴先發。

▲東明大貴。（圖／記者季相儒攝）