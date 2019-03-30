克蕭擺脫「死臂」完成3局模擬賽　距離復出不遠了

▲道奇王牌克蕭。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）因肩傷連8年開幕戰先發紀錄中斷，一度傳出患有「死臂」，不過現在傳來好消息，30日按照預定計畫完成3局模擬賽，總教練羅伯茲（Dave Roberts）相當滿意，只是球團為了保險起見，暫時不願給出復出時間表。

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克蕭今天進行3局模擬賽，面對道奇板凳球員，對於自家王牌的身體復原狀況，羅伯茲感到相當滿意，「我們將看他明天的身體狀況，下一次將進行4到5局的復健賽，我不是很確定，但我認為這是我們的計劃。」

針對克蕭在回歸大聯盟之前，是否需要進行1到2次的復健賽，羅伯茲表示，「老實說，我想這將由克蕭自己決定，也許他覺得已經準備好了，或許他會需要另一次的先發，我們將以長遠的效益來評估，不僅僅是幫助他，同時也幫助我們。」

上季克蕭因為二頭肌傷勢，以及背部舊傷復發，整季先發26場主投161.1局，繳出9勝5敗、防禦率2.73成績單，勝投數寫下自2009年來新低，同時是近8年生涯首度在國聯賽揚獎票選上沒有獲得任何一票，面臨大聯盟生涯最大低潮。

目前克蕭復建進度一切都在軌道上，另一名先發老將希爾（Rich Hill）則是因為左膝傷勢休兵，根據大聯盟報導，他已經正式展開練投，但暫時還不會回到投手丘，距離復出還需要一段時間。

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