不斷更新／陳傑憲陽春砲轟李茲　3局統一 1比3 Lamigo

▲陳傑憲。（圖／者季相儒攝／資料照）

體育中心／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊昨日擊敗富邦悍將後，29日台南主場進行與Lamigo桃猿的3連戰。統一推派上季新人王施子謙先發，對決桃猿洋投李茲（Radhames Liz）。施子謙次局遭強襲球後陷入亂流，廖健富滿壘之際高飛犧牲Lamigo先馳得點，第3局統一單局2次失誤，Lamigo把握機會再下兩分，陳傑憲陽春砲，統一追分1比3落後。

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1局上，Lamigo進攻，施子謙接連三振陳晨威、藍寅倫，陳俊秀三壘方向滾地球出局，三上三下。

1局下，統一進攻，陳傑憲左外野飛球接殺，楊家維三壘方向滾地球2出局，潘武雄三振出局，同樣三上三下結束半局。

2局上，Lamigo進攻，林泓育投手強襲球，施子謙親自處理完成刺殺，郭嚴文一二壘間滾地安打上壘，朱育賢四壞球保送，形成一、二壘有人，林智平穿越安打攻佔滿壘，廖健富高飛犧牲打2出局，郭嚴文回到本壘得分，捕手林祐樂牽制一壘，朱育賢回壘不及3出局，Lamigo提出挑戰，裁判維持原判，Lamigo 1比0統一。

2局下，統一進攻，蘇智傑三振出局，郭阜林右外野高飛球接殺2出局，陳鏞基四壞球保送，鄭鍇文左外野方向深遠飛球，朱育賢在全壘打牆邊接殺結束半局。

3局上，Lamigo進攻，郭永維游擊方向滾地球，楊家維漏球失誤，打者上壘。施子謙牽制陳鏞基接球失誤，跑者趁勢推進到二壘，陳晨威界外飛球1出局，藍寅倫一壘安打Lamigo 得到第2分，並且趁傳推進到二壘，陳俊秀三振2出局，林泓育帶有打點中外野安打3比0，郭嚴文一壘方向高彈跳出局，Lamigo 3比0統一。

3局下，統一進攻，林祐樂中間方向平飛球刺殺出局，羅國龍一壘強勁滾地球，陳俊秀美技攔截2出局，陳傑憲本季首轟出爐，陽春砲統一得分開張，楊家維直擊左外野牆二壘安打延續攻勢，潘武雄三振出局，二壘殘壘3出局，統一 1比3 Lamigo。

先發打序：

Lamigo桃猿

陳晨威 , CF

藍寅倫 , RF

陳俊秀 , 1B

林泓育 , C

郭嚴文 , 2B

朱育賢 , LF

林智平 , 3B

廖健富 , DH

郭永維 , SS

統一7-ELEVEn獅

陳傑憲 , 2B

楊家維 , SS

潘武雄 , DH

蘇智傑 , LF

郭阜林 , 3B

陳鏞基 , 1B

鄭鎧文 , RF

林祐樂 , C

羅國龍 , CF

施子謙去年以3.86防禦率、11勝5敗的佳績奪得新人王，去年7次面對桃猿對戰表現不俗，對戰防禦率2.56、被打擊率.310，取得3勝1敗，此役為本季初亮相。上季桃猿對施子謙的唯一一發全壘打，是由已轉戰日職的王柏融所敲出，不過桃猿陣中郭永維、陳俊秀、詹智堯對戰施子謙打的相當有心得，對戰打擊率都超過.400。

李茲上週六在桃園主場開幕戰面對統一獅，主投5局狂飆9K，僅被敲出3安失掉1分，對戰防禦率為1.80，最終桃猿6比2獲勝，李茲收下本季勝投。