日職／王柏融連三打席內野滾地球　火腿2分落後歐力士

▲王柏融打擊。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿29日台灣時間下午5點半開打的開幕戰，對戰歐力士猛牛，王柏融先發第5棒，擔任左外野手，首打席二壘滾地球，第二打席也是二壘滾地球，第三打席游擊滾地球出局。

上澤直之首局讓福田周平敲出一壘滾地球，西浦颯大跑出內野安打並利用盜壘及傳球失誤一口氣上三壘，梅內塞斯（Joey Meneses）選到保送，吉田正尚也保送上壘形成滿壘，頓宮裕真掃出安打攻下2分，歐力士首局取得2比0領先。

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火腿1局下進攻，中田翔揮空三振留下一壘殘壘，2局上上澤直之回穩，歐力士福田周平安打後盜上二壘，西浦颯大遭到三振形成兩出局，梅內塞斯敲右外野飛球，上澤直之沒有再失分。

火腿2局下進攻，第5棒的王柏融首先亮相，放掉兩顆147公里速球好球沒揮棒，接著變化球也沒打，2好1壞後，敲出二壘滾地球出局。

火腿3局下攻破防線，中島卓也二壘安打，近藤健介掃出安打帶回1分，追成1比2。4局上，若月健矢二壘安打，福田周平觸擊短打上壘，形成一、三壘有跑者，西浦颯大撈出左外野德州安打帶有1打點，歐力士取得3比1領先。

王柏融第二打席4局下登場，等了1壞球後，再度敲二壘滾地球出局，無法穿越內野防線。

7局上上澤直之退場，玉井大翔接替，雖然投出保送，但隨即投出三振，捕手搭檔演出盜壘阻殺，再飆三振，製造3上3下。

王柏融第三打席7局下再上陣，繼續面對歐力士先發投手山岡泰輔，敲出游擊滾地球出局。