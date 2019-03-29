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UA Rogue慢跑鞋穿上屬於你的顏色　向目標穩步前行

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▲▼UA Charged Rogue。（圖／UA提供）

▲UA Charged Rogue系列跑鞋。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

美國專業運動品牌UNDER ARMOUR推出最新「UA Charged Rogue慢跑鞋」，特別著重緩震與穩定性能，有效吸收地面衝擊，避免小腿疲勞，降低受傷風險，幫助入門跑者向目標一步步穩定前行。此外，這次特別推出多種個性化配色，讓跑者穿上代表自我個性的顏色，在感受跑步的樂趣的同時，讓跑步逐漸成為運動生活中的一環。

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最新「UA Charged Rogue慢跑鞋」穿上屬於你的顏色 向目標穩步前行，寒冬低溫不再是拒絕運動的藉口！把握初春好天氣，正是開啟跑步生活的絕佳時機。此次有著「UA Charged Rogue慢跑鞋」三大優質特點：舒適腳感、穩固安心、輕盈透氣。

▲▼UA Charged Rogue。（圖／UA提供）

▲UA Charged Rogue系列跑鞋。（圖／UA提供）

「UA Charged Rogue慢跑鞋」採用Charged Cushioning與Micro G複合式中底打造舒適腳感，搭配輕質TPU外跟支撐架緊鎖後跟，提供跑者穩固安心的實著感受；加上輕盈的網眼鞋面提供出色透氣性。舒適、緩震、穩定，滿足入門跑者三大核心需求，有效避免小腿疲勞與受傷，為初跑者做好周全準備！UA Charged Rogue慢跑鞋現已全面上市！

▼UA Charged Rogue系列跑鞋。（圖／UA提供）

▲▼UA Charged Rogue。（圖／UA提供）

關鍵字： UNDER ARMOURCharged Rogue
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