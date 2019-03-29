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哈登單季破2600分　繼喬丹、Kobe成史上第3人

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▲火箭哈登戰金塊。（圖／路透）

▲哈登單季達2600分成歷史第3人。（圖／路透）

記者張曜麟／綜合報導

火箭與金塊兩支西區強權在29日正面交鋒，在次節休士頓單節狂轟40分，並把金塊得分壓制在19分，最終在哈登(James Harden)得到38分領軍下，火箭以112比85收下勝利。本戰過後，哈登本季得分超過2600分，也是歷史第3位單季達2600分的球員。

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▲公牛喬丹、塞爾提克柏德、熱火卡波諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬丹。（圖／達志影像／美聯社）

本季火箭經歷了開賽低潮後，哈登開始大爆發，不僅連續32場至少攻下30分，更有7場得分超過50分，當中還有2場61分生涯最高得分表現，完全沒有人可以限制他砍分，憑藉他的出色表現，火箭戰績也衝到西區前5的位置，這段期間的爆量得分，也讓哈登以場均36.2分高居聯盟得分王。

面對金塊踢館，哈登飆進5顆三分彈，攻下38分，6籃板，6助攻，這也讓他本季得分累計達2606分，創下個人單季得分新高，同時這也是自2006年布萊恩(Kobe Bryant)之後再有球員單季達2600分。此外哈登也成為自1976賽季以來，歷史第3位達2600分球員，除了布萊恩之外，另一人就是「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)，分1986至1990年喬丹連續4個賽季，單季得分都破2600，其中還寫下3041分的個人最多得分紀錄。

▲Kobe、巴茲默爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲布萊恩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭哈登布萊恩喬丹
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