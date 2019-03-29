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日職／旅日首打席　王柏融二壘滾地球出局

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融日職首打席。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿29日台灣時間下午5點半開打的開幕戰，對戰歐力士猛牛，王柏融先發第5棒，擔任左外野手，首打席二壘滾地球。

上澤直之首局讓福田周平敲出一壘滾地球，西浦颯大跑出內野安打並利用盜壘及傳球失誤一口氣上三壘，梅內塞斯（Joey Meneses）選到保送，吉田正尚也保送上壘形成滿壘，頓宮裕真掃出安打攻下2分，小田裕也敲內野滾地球靠野手選擇上壘，跑者仍攻佔一、三壘，T-岡田也利用保送上壘，上澤直之製造滾地球化解滿壘危機，歐力士首局取得2比0領先。

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火腿1局下進攻，面對歐力士先發山岡泰輔，淺間大基遭到三振，西川遙輝一壘滾地球出局，近藤健介靠游擊傳球失誤上壘，中田翔揮空三振。2局上，福田周平安打後盜上二壘，西浦颯大遭到三振形成兩出局，梅內塞斯敲右外野飛球，上澤直之沒有再失分。

火腿2局下進攻，第5棒的王柏融首先亮相，放掉兩顆147公里速球好球沒揮棒，接著變化球也沒打，2好1壞後，敲出二壘滾地球出局。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融日職首打席。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融日職首打席，揮棒後全力衝刺。（圖／記者季相儒攝）

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融日職首打席。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融日職首打席，遭到二壘滾地球刺殺。（圖／記者季相儒攝）

王柏融春訓官辦熱身賽期間因下半身緊繃不適，一度缺戰9天，21日對戰橫濱熱身賽，單場3支3，包括1發全壘打，熱身賽總計出賽9場，25打數7安打，打擊率2成80，貢獻4分打點。

火腿開幕戰將迎戰歐力士先發投手山岡泰輔，他去年在一軍先發23場，奪7勝12敗，防禦率3.95，火腿則是派出上澤直之應戰，他去年一軍先發25場，奪11勝6敗，防禦率3.16。

▲▼北海道日本火腿隊開幕系列戰首賽,上澤直之。（圖／記者季相儒攝）

▲上澤直之。（圖／記者季相儒攝）

▲▼北海道日本火腿隊開幕系列戰首賽,歐力士,山岡泰輔。（圖／記者季相儒攝）

▲山岡泰輔。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日職火腿王柏融
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