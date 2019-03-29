北海道直擊／王柏融好可愛　火腿鐵粉擊到掌：好厚實啊

▲王柏融出席賽前球迷擊掌會。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

日職29日開幕，火腿在主場迎戰歐力士，預計台灣時間下午5時30分開打，球場在下午4點開放球迷進場，為迎接例行賽首場賽事，球團在各入口安排5名選手，與球迷見面擊掌，王柏融也在球場南入口與球迷相見歡，來自札幌當地的森下肇先生與朋友也是「王粉」，首度見到王柏融，且成功與偶像擊掌，他開心地說：「王柏融的手掌相當厚實，真可愛！」

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開幕戰限定見面擊掌會時間僅有15分鐘，許多球迷特別在前一天到場排隊，王柏融跟外野手西川遙輝、近藤健介等人一同到球場南入口處，歡迎球迷進場。

森下肇是札幌當地市民，支持火腿球團超過10年，每年都會一同到主場看球；昨天下午3點便與好友一行人在門口打了地鋪漏夜守候，順利與王柏融擊掌，他感到相當開心：「王柏融選手雖然看起來有點冷酷，但見到本人後，發現他其實是一個很溫暖的人，而且很可愛！」

王柏融在中職連2年打出4成打擊率，森下肇相當關注這名來自台灣的強打者，「很久以前就有注意到它了，這是他在火腿的第一戰，一定要幫他加油！」

▲王柏融出席賽前球迷擊掌會，球迷森下肇（左一）與友人漏夜排隊。（圖／記者季相儒攝）