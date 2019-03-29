未回報行蹤遭禁賽　莊佳佳落淚自清：絕未碰觸禁藥

▲桃園市政府體育局局長莊佳佳29日召開記者會，因行政疏失遭禁賽，她強調自己清白絕未碰觸禁藥。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府體育局長莊佳佳29日指出，自己未依規定向世界反禁藥組織（WADA）回報行蹤，遭到禁賽處分，認為是行政團隊疏失才違規，她強調清白絕未涉及禁藥，至於禁賽是否影響擔任體育局長職務？莊佳佳坦承仍在了解中；市府新聞處長詹賀舜表示，市長鄭文燦邀請她擔任體育局長已充分了解莊佳佳遇到問題，目前也提出申訴，希望世界跆拳道聯盟能夠讓她有機會出賽再為台灣爭光。

莊佳佳29日在市體育局召開記者會澄清，自己是因中華跆協會行政疏失才違規，自己從2017年進入（WADA）列管名單，但跆協公關組主任並未告知她，導致錯過兩次（WADA）飛行檢測，最後才遭2年禁賽處分，時間則至今年底為止，她已透過世跆盟申訴，但至今沒有下文。

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莊佳佳提到運動員最忌諱的禁藥時不禁流淚指出，跆拳道若涉及禁藥，大多是為降體重使用利尿劑，她一直以來沒有體重方面問題，也沒必要逃避藥檢。

有關桃園市政府體育局長莊佳佳遭禁賽一事，新聞處長詹賀舜說明，莊局長被禁賽，是因參加國家代表隊集訓，未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並不是服用禁藥，對此，鄭市長在邀請她擔任體育局長前也充分了解莊佳佳所遇到問題。

詹賀順認為，莊局長第一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園，第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，莊局長全程配合尿液檢測，目前已提出申訴，希望世界跆拳道聯盟能讓她有機會出賽再為台灣爭光。

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