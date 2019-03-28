莊佳佳澄清非因用藥禁賽　鄭文燦延攬前已知情

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

針對莊佳佳遭禁賽一事，桃園市府也發新聞聲明，市長鄭文燦在邀請她擔任體育局局長前，就了解情況，莊佳佳並非使用禁藥遭禁賽，且目前也正提出申訴。

就在中華奧會28日公佈涉藥禁賽選手名單時，媒體也報導現任桃園市體育局局長的莊佳佳，也被禁賽，原因是未定期回報行蹤。

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新聞稿原文指出：「關於桃園市政府體育局長莊佳佳遭禁賽一事，新聞處長詹賀舜說明，莊局長被禁賽，是因她參加國家代表隊集訓，卻未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並不是服用禁藥，對此，鄭市長在邀請她擔任體育局長前也充分了解莊佳佳所遇到的問題。」

新聞稿澄清，莊佳佳參加國家代表隊集訓，卻未被權責單位告知須「登錄行蹤」，以致被認為行蹤通報不實，並不是服用禁藥。

文中並指出，莊佳佳完全不曉得已被列為藥檢行蹤登錄的選手，到下半年跆拳道協會通知她，已被WADA飛行藥檢小組追蹤的訊息，要她提供行程配合協會做行蹤登錄的動作。

莊佳佳一次收到飛行禁藥小組檢測通知是在2017年9月，但當天人在高雄處理課業無法抽身，也不想讓尿檢人員等待，沒有趕回桃園，第二次是同年11月飛行檢測人員到家中，全程配合尿液檢測。

新聞稿中提到，莊佳佳的認知，只有這兩次的尿檢通知，對於前半年被認為兩次行蹤通報不實，她完全沒有收到相關的通知，直到2018年12月，才得知自己被禁賽。

對此莊佳佳在28日晚間9點也以簡訊回覆：「我不是因為使用禁藥而被禁賽，是沒有收到通知登入行蹤，而造成被禁賽。」

針對莊佳佳禁賽一事，晚間7點26分致電跆拳道協會副秘書長楊凱，但並未接電話，同時需要解釋的還有2014年仁川亞運金牌黃韻文遭禁賽一事。