運動雲

> >

字母哥不屑拉幫結黨當朋友　只想全力擊敗所有對手

ETtoday運動雲

▲▼公鹿安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／CFP）

▲字母哥不想跟對手當朋友。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

近年聯盟組隊風氣越來越盛行，球員之間的感情相比過去也非常要好，但有一個人卻不願隨波逐流，並不想和其他球星成為好友，那就是本季大幅成長的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，在「字母哥」看來那些人都是他的競爭對手，只想和他們競爭。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

過去NBA球員在場上幾乎都是逞兇鬥狠，碰撞程度相當大，為了就是要全力擊潰對手，在場上除了籃球以及隊友之外，其他的都是敵人，很少見到雙方球員有著良好互動。比起現今球員為了追求總冠軍去組隊，過去更盛行的則是「一人一城」即便贏不了總冠軍，也絕不輕易加入對方陣營。

儘管現在聯盟普遍被外界批評是「軟蛋」，但「字母哥」接受採訪被問及怎麼沒和對手成為朋友時，卻展現了老派球員的骨氣，「布萊恩(Kobe Bryant)和他的對手很親密嗎？賈奈特(Kevin Garnett)有和一同競爭的對手關係很好嗎？我只想變得更有競爭力，並且和他們進行對抗，因為未來很多年我都會在季後賽中與他們相遇。

現在很多球星會在休賽季一同進行練，但「字母哥」在去年夏天卻找了「老大」求教，當時布萊恩給了他一個目標就是拿下MVP，隨著例行賽來到尾聲，安戴托昆波的表現超級驚人，目前場均27.3分，12.6籃板，6助攻，率領公鹿打出全聯盟最佳戰績，對於「老大」給的目標非常有機會達成。

▲公鹿安戴托昆波、米德爾頓，熱火韋德。（圖／CFP）

▲字母哥上場只想擊潰對手。（圖／CFP）

關鍵字： NBA公鹿安戴托昆波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

03/26 Lamigo vs 兄弟 十二局上，小胖炸裂！林泓育瞄準官大元的失投球，擊出陽春彈，首度超前比分

熱門新聞

奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

中職／林智勝找攝影機講肺腑感言　兄弟4年沒做好很抱歉

讀者回應

﻿

最新新聞

1勇士小將買東西算助教帳上被禁賽

2紅襪教頭柯拉自信本季再奪冠

3奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

4字母哥不願與對手當朋友只想競爭

5大聯盟29日開幕30隊全面開打

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

3奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

4許淑淨用藥遭禁賽

5兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366