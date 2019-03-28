字母哥不屑拉幫結黨當朋友　只想全力擊敗所有對手

▲字母哥不想跟對手當朋友。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

近年聯盟組隊風氣越來越盛行，球員之間的感情相比過去也非常要好，但有一個人卻不願隨波逐流，並不想和其他球星成為好友，那就是本季大幅成長的安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)，在「字母哥」看來那些人都是他的競爭對手，只想和他們競爭。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

過去NBA球員在場上幾乎都是逞兇鬥狠，碰撞程度相當大，為了就是要全力擊潰對手，在場上除了籃球以及隊友之外，其他的都是敵人，很少見到雙方球員有著良好互動。比起現今球員為了追求總冠軍去組隊，過去更盛行的則是「一人一城」即便贏不了總冠軍，也絕不輕易加入對方陣營。

儘管現在聯盟普遍被外界批評是「軟蛋」，但「字母哥」接受採訪被問及怎麼沒和對手成為朋友時，卻展現了老派球員的骨氣，「布萊恩(Kobe Bryant)和他的對手很親密嗎？賈奈特(Kevin Garnett)有和一同競爭的對手關係很好嗎？我只想變得更有競爭力，並且和他們進行對抗，因為未來很多年我都會在季後賽中與他們相遇。」

現在很多球星會在休賽季一同進行練，但「字母哥」在去年夏天卻找了「老大」求教，當時布萊恩給了他一個目標就是拿下MVP，隨著例行賽來到尾聲，安戴托昆波的表現超級驚人，目前場均27.3分，12.6籃板，6助攻，率領公鹿打出全聯盟最佳戰績，對於「老大」給的目標非常有機會達成。

▲字母哥上場只想擊潰對手。（圖／CFP）