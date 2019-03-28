大聯盟29日開幕30隊全面開打　洋基凌晨1點先戰金鶯

▲大聯盟29日開幕戰由洋基田中將大（左）對戰金鶯凱許納（右）率先登場（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

大聯盟開幕戰將於29日（美國時間28日）全面開戰，美聯與國聯共30支球隊全部出賽，開季第一場將由洋基凌晨1點05分迎戰金鶯，由日籍投手田中將大對戰凱許納（Andrew Cashner）。大都會相同時間出戰國民，由去年賽揚獎得主迪格隆（Jacob deGrom）對戰2017年獎得主薛茲爾（Max Scherzer）。

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除紐約兩支球隊洋基與大都會最早開打外，早上7點開打的紅襪對水手將由《民視無線台》與《FOX體育台、體育3台》轉播，將由薩爾（Chris Sale）對戰岡薩雷斯（Marco Gonzales）。

▲國民薛茲爾（左）、大都會迪格隆（右）（圖／達志影像／美聯社）

其餘賽事比賽時間依序為，凌晨3點勇士對費城人，將德黑蘭（Julio Teheran）對諾拉（Aaron Nola），凌晨4點太空人對光芒，由韋蘭德（Justin Verlander）對戰史奈爾（Blake Snell），凌晨4點10分洛磯對馬林魚，由費里蘭（Kyle Freeland）對烏雷納（Jose Urena），同樣時間響尾蛇對道奇，由葛蘭基（Zack Greinke）對韓籍投手柳賢振。

▼道奇柳賢振。（圖／路透）