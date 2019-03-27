中職／一壘界外飛球跑上三壘　陳晨威靠快腿拚出先發

記者歐建智／台中報導

Lamigo桃猿新秀陳晨威的腳程很快，26日先發拚出3支安打，27日用突襲短打跑出內野安打，在二壘時利用一壘界外飛球，彭政閔接殺後腳滑一下，他就跑上三壘，最後幫桃猿跑回1分，陳晨威擅用自己腳程優勢，他說：「多挑外角球出棒打到左半邊，就有機會內野安打。」

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陳晨威是去年選秀進入桃猿，是桃猿腳程最快球員，26日在本季首度擔任先發游擊手，6打數打出3支安打，27日再有先發出賽機會，他表示，上一場表現不錯，就知道有機會再次先發。

▲陳晨威。（圖／記者黃克翔攝）

他在5局上無人出局突襲短打到投手與一壘之間，利用腳程跑出內野安打，被牽制球打中後腦，躺在地上一段時間再繼續比賽，安打推進到二壘，郭嚴文打到一壘界外 球，彭政閔接到之後腳往下蹲了一下，陳晨馬上跑到三壘，利用捕手捕逸回來得分。

陳晨威表示，自己的腳程很快，左打所以多挑外角球出棒，順勢打到左半邊，左半邊距一壘比較遠，腳程用得上，比較有機會內野安打。

他表示，自己知道自己是什麼類似打者，不會求長打，正常好球邊緣的球都會攻擊，邊邊角角就出棒，2好球也不會怕打不到，多擊到球就會多增加擊球率，球在場內就有機會安打。

由於腳程快，陳晨威只要上壘就是開綠燈盜壘，他表示，自己不跑，教練也會下盜壘戰術，投手習慣牽制會影響起跑時機，目前有些投手牽制習性還不了解。