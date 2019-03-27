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已知許淑淨禁賽仍聘為教練　體育署、國訓誰來解釋？

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許淑淨。(圖／中華奧會提供)

▲許淑淨。（圖／資料照）

記者洪偵源／綜合報導

許淑淨在2017年藥檢出狀況，禁賽通知2018年就發出，許淑淨退役後還在國訓中心擔任過教練，直到今年才離職，為何被禁賽還能當教練？體育署目前無法給出回應。

許淑淨在2017年11月接受藥檢，結果雖呈陰性，但WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）認為生物指數異常，要求日本三菱實驗室再進一步檢測，才做出禁賽處份。

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根據中華奧會提供的事件處理時程資料，2018年1月17日，日本將檢測結果提列為「不利檢測報告」，19日WADA函復中華奧會。

更重要的是，1月31日就通知發強制暫時停賽、開驗B瓶權益中英文通知Email予選手、選手所屬協會、總會及WADA（選手未於期限內要求開驗B瓶）。

許淑淨是在該年6月3日宣佈退休，國際舉重總會也在9月確認許淑淨退役，直到今年3月6日WADA來函，要求公佈相關人員與禁賽期限，27日經媒體報導披露。

▲許淑淨。(圖／達志影像／美聯社)

▲許淑淨參加里約奧運比賽畫面。（圖／達志影像／美聯社）

對此中華奧會副秘書長鄭世忠表示，第一時間已經通知體育署、國訓中心關於運動員違反運動禁藥部分，為什麼要去聘用，奧會並不曉得原因。

同時鄭世忠強調，WADA又來函後，再次去函提醒各個單位不要聘用違反運動禁藥管制規範選手，許淑淨主動積極配合，也尊重WADA的來函，所以在當下立即自動請辭。

依照「中華奧林匹克委員會違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點」中提到：「受禁賽處分者於禁賽期，不得參加任何運動比賽或活動。但參加經授權之 運動禁藥教育課程或改過向善計畫者，不在此限。運動員及其後勤人員非 經運動禁藥管制權責單位核可，不得與受禁賽處分期內人員往來或參與其 辦理之運動相關活動。」

▲▼ 禁藥管制相關要點 。（圖／取自中華奧會、國訓中心相關文件）

▲中華奧會「中華奧林匹克委員會違規使用運動禁藥處理及處罰作業要點」。（圖／取自相關頁面）

先不論許淑淨就藥檢未果的解釋為何，已經被告知禁賽，卻仍聘用為國訓中心教練，且根據「國家運動訓練中心運動教練聘任要點」第四條「優秀運動選手具有下列情事之一者，不得參加運動教練之甄選」之第5點提到「因可歸責於參加甄選者之事由，違反運動禁藥管制辦法相關規定。」許淑淨已經不符合聘任資格。

不過屬於督導單位的體育署，包含最高層級署長的人在內，並無長官級人士出面回覆，國訓中心並未對此事情說明，中華奧會表示已經通知過，責任短時間無法釐清。

▲▼ 禁藥管制相關要點 。（圖／取自中華奧會、國訓中心相關文件）

▲「國家運動訓練中心運動教練聘任要點」。（取自相關頁面）

關鍵字： 許淑淨舉重禁藥
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