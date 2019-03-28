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近40年首見　美聯、國聯上季賽揚前2名開幕戰同場先發　

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▲▼國民薛茲爾（Max Scherzer）、大都會迪格隆（Jacob deGrom）（圖／達志影像／美聯社）

▲國民薛茲爾（左）與大都會迪格隆（右）於開幕戰對決（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

開幕戰將在29日登場，各隊都排出王牌投手應戰，大聯盟官網27日排出前6大開幕戰投手對決排名，其中大都會迪格隆（Jacob deGrom）對戰國民薛茲爾（Max Scherzer），太空人韋蘭德（Justin Verlander）對戰史奈爾（Blake Snell）最受矚目，國聯與美聯前2名賽揚對決也創下40年來首見，開幕戰投手對決排名如下：

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第一：大都會迪格隆對國民薛茲爾

迪格隆才剛簽完延長合約，關注度備受矚目，薛澤爾近三季狀態極佳，飆出11季新高300次三振，迪格隆則繳出5季生涯新低的1.70防禦率，他是國聯上季新科賽揚得主，將與三度賽揚得主薛茲爾的賽揚對決，兩人分是2018球季賽揚獎票選排名第一和第二名同場對決。

第二：太空人韋蘭德對光芒史奈爾

去年美聯賽揚第二與新科賽揚的強碰，兩位投手都在今年簽下延長合約，35歲韋蘭德與26歲史奈爾也是老少對決，韋蘭德將邁入生涯第11次開幕戰並列現役最多，過去他開幕戰3勝1敗戰績，經驗大勝史奈爾。

▲▼史奈爾（Blake Snell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新科賽揚光芒史奈爾（圖／達志影像／美聯社）

第三：印地安人庫魯柏（Corey Kluber）對雙城貝里歐斯（Jose Berrios）

庫魯柏去年排名美聯賽揚第三，雖深陷交易傳聞，但他去年投出2場完全比賽與一場無安打比賽，氣勢驚人，貝里歐斯則是繳出202次三振成績，24歲的他創下雙城隊史12年來最年輕開幕戰投手紀錄，官網預測他有機會角逐今年賽揚。

第四：紅雀米可拉斯（Miles Mikolas）對釀酒人查辛（Jhoulys Chacin）

米可拉斯因旅日投出成績而重返大聯盟，他奪下18勝投出生涯年，除入選明星賽外賽揚也排名第6，查辛去年在釀酒人飆出生涯10年新高的156次三振，去年國聯冠軍賽也表現亮眼。

▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇葛蘭基（圖／達志影像／美聯社）

第五：響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）對道奇柳賢振

「Z魔神」葛蘭基去年因春訓狀態不佳中斷連續三年開幕戰登板紀錄，今年他將回歸開幕戰，但也無緣對決前隊友克蕭（Clayton Kershaw），改為韓籍投手柳賢振先發，今年因克蕭受傷無法再擔任先發，柳胖有這個機緣擔任道奇開幕戰先發，也是他在大聯盟生涯首度開幕戰先發。

第六：紅襪薩爾（Chris Sale）對水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）

薩爾去年美聯賽揚排名4，且剛與衛冕軍完成續約，身心狀態都極佳，岡薩雷斯則已率先在東京海外開幕戰擊敗運動家，主投6局送出4次三振拿下勝投。

▼紅襪左投薩爾（圖／達志影像／美聯社）

▲2018美聯冠軍戰G1,紅襪先發薩爾。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB大都會迪格隆國民薛茲爾韋蘭德史奈爾庫魯柏貝里歐斯米可拉斯查辛葛蘭基柳賢振薩爾岡薩雷斯
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