近40年首見　美聯、國聯上季賽揚前2名開幕戰同場先發　





▲國民薛茲爾（左）與大都會迪格隆（右）於開幕戰對決（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

開幕戰將在29日登場，各隊都排出王牌投手應戰，大聯盟官網27日排出前6大開幕戰投手對決排名，其中大都會迪格隆（Jacob deGrom）對戰國民薛茲爾（Max Scherzer），太空人韋蘭德（Justin Verlander）對戰史奈爾（Blake Snell）最受矚目，國聯與美聯前2名賽揚對決也創下40年來首見，開幕戰投手對決排名如下：

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第一：大都會迪格隆對國民薛茲爾

迪格隆才剛簽完延長合約，關注度備受矚目，薛澤爾近三季狀態極佳，飆出11季新高300次三振，迪格隆則繳出5季生涯新低的1.70防禦率，他是國聯上季新科賽揚得主，將與三度賽揚得主薛茲爾的賽揚對決，兩人分是2018球季賽揚獎票選排名第一和第二名同場對決。

第二：太空人韋蘭德對光芒史奈爾

去年美聯賽揚第二與新科賽揚的強碰，兩位投手都在今年簽下延長合約，35歲韋蘭德與26歲史奈爾也是老少對決，韋蘭德將邁入生涯第11次開幕戰並列現役最多，過去他開幕戰3勝1敗戰績，經驗大勝史奈爾。

▲新科賽揚光芒史奈爾（圖／達志影像／美聯社）

第三：印地安人庫魯柏（Corey Kluber）對雙城貝里歐斯（Jose Berrios）

庫魯柏去年排名美聯賽揚第三，雖深陷交易傳聞，但他去年投出2場完全比賽與一場無安打比賽，氣勢驚人，貝里歐斯則是繳出202次三振成績，24歲的他創下雙城隊史12年來最年輕開幕戰投手紀錄，官網預測他有機會角逐今年賽揚。

第四：紅雀米可拉斯（Miles Mikolas）對釀酒人查辛（Jhoulys Chacin）

米可拉斯因旅日投出成績而重返大聯盟，他奪下18勝投出生涯年，除入選明星賽外賽揚也排名第6，查辛去年在釀酒人飆出生涯10年新高的156次三振，去年國聯冠軍賽也表現亮眼。

▲響尾蛇葛蘭基（圖／達志影像／美聯社）

第五：響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）對道奇柳賢振

「Z魔神」葛蘭基去年因春訓狀態不佳中斷連續三年開幕戰登板紀錄，今年他將回歸開幕戰，但也無緣對決前隊友克蕭（Clayton Kershaw），改為韓籍投手柳賢振先發，今年因克蕭受傷無法再擔任先發，柳胖有這個機緣擔任道奇開幕戰先發，也是他在大聯盟生涯首度開幕戰先發。

第六：紅襪薩爾（Chris Sale）對水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）

薩爾去年美聯賽揚排名4，且剛與衛冕軍完成續約，身心狀態都極佳，岡薩雷斯則已率先在東京海外開幕戰擊敗運動家，主投6局送出4次三振拿下勝投。

▼紅襪左投薩爾（圖／達志影像／美聯社）