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印度公開賽／麟洋配三局逆轉第四種子俄羅斯雙塔　首輪過關

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▲▼ 台北公開賽,雙麟配,陳宏麟,王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 王齊麟。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／綜合報導

超級500賽印度公開賽正在進行，台將共有8人參賽，其中剛拿下超級100賽奧爾良大師賽男雙冠軍的王齊麟／李洋首輪對上俄羅斯雙塔組合的索松諾夫（Vladimir IVANOV）／伊萬諾夫（Ivan SOZONOV），鏖戰三局後以2比1（19：21、23：21、21：19）逆轉收下勝利。

目前世界排名第55王齊麟／李洋今年合拍後先是收下超級300賽西班牙大師賽冠軍、超級300賽瑞士公開賽亞軍，上周再奪超級100賽奧爾良大師賽冠軍，再戰印度公開賽，首輪就對上目前世界排名20的索松諾夫／伊萬諾夫，其中伊萬諾夫身高就有201公分，索松諾夫身高則是180公分，因此被譽為俄羅斯雙塔組合，雙方從未交手過。

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第一局雙方比數就相當糾纏互有領先，不過讓俄羅斯組合連下2分，麟洋配19：21先讓出，到了第二局，雙方戰至10平之後，麟洋配連續取分並逐漸拉開差距，一度以17：11領先，不過被對手連攻5分追至20平，麟洋配頂住壓力連下2分，22：20扳回。

到了決勝局，麟洋配原本9：6領先，再被俄羅斯組合追至9平，之後7度平手戰至20：18，不過麟洋配先搶下賽末點以21：19奪下勝利，共花了50分鐘分出勝負，逆轉擊敗大會第四種子的索松諾夫／伊萬諾夫，首輪順利過關，16強將要交手排名45的馬來西亞組合徐家銘／劉雋程。

▼李洋 。（圖／記者張克銘攝）

羽球國手李洋 。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 印度公開賽男雙麟洋配
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