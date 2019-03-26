中職／帶著仲裁拚1500安　周思齊：不受影響

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▲▼ 中華職棒中信兄弟主場開幕戰兄弟VS桃猿-王勝偉,周思齊美技。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟周思齊與球團的薪資仲裁還在進行，26日獲得先發出賽，他說：「仲裁是場外的事、比賽是場內事，沒有什麼特別感受。」只差4支安打達成生涯1500支安打，周思齊努力在本周達成。

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周思齊在2月27日提出薪資仲裁，目前聯盟都還未召開會議，不過並不影響他的出賽權益，依然在開季名單中，26日列在先發7棒出賽。

對於自己帶著仲裁出場比賽，周思齊表示，沒有什麼特別感受，仲裁是場外的事，比賽是場內的事，身為球員就把場內事做好。

目前周思齊累積1496支安打，差4支安打達成生涯1500安里程碑，他表示，努力在本周達成，活著就有機會達成這個目標。

中信兄弟多了洋砲且本土野手競爭激烈，周思齊表示，競爭激烈是好事，林書逸打得好也是很好，史耐德擔任總教練時就定第4、5號，期待他們都可以打好。