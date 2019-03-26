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印地安人表明拿不出3億合約　明星游擊手林德恐留不住

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▲印地安人，林德（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人明星游擊手林德（Francisco Lindor）。（圖／達志影像／美聯社）  

記者路皓惟／綜合報導

儘管印地安人過去幾個球季都具備爭冠實力，連續3年稱霸美聯中區，但仍擺脫不了是小市場球隊的事實，老闆多蘭（Paul Dolan）坦言球隊並沒有拿3億美元簽球星的計畫，也意味著未來恐怕難以留下看板球星林德（Francisco Lindor）。

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大聯盟自由市場寒冬佔據了整個休賽季的新聞版面，不過像是哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）和楚特（Mike Trout）三名超級巨星，仍舊獲得了3億美元的合約，其中楚特12年4.3億美元延長合約更是締造北美四大運動歷史紀錄。

「當有一天我們給球員一張3億美元的合約，那麼可能其他球隊拿出10億美元來簽球員。」老闆多蘭這番話已經說明了印地安人並沒有足夠的資金玩這場金錢遊戲。

對於印地安人球迷來說，有限的團隊薪資可能無法留下超級巨星，雖然陣中明星游擊手林德距離投入自由市場還有3年時間，不過當他進入市場，印地安人肯定無法承擔他的薪水。

談到球團未來是否有計劃續約林德，多蘭並沒有給出明確的答案，他說：「我希望球迷能夠享受擁有他的時光，我們還有3年的掌控權，好好享受這一段時間，未來會發生什麼事我們再看看吧。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 印地安人林德
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