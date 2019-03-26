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將退休韋德最佳第6人熱門　但他認為此獎屬於威廉斯

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▲韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德無意追求最佳第6人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今夏打完就決定退役的韋德(Dwyane Wade)，在本季皆擔任球隊替補，但他狀況依舊非常出色，也多次在關鍵時刻拯救熱火，外界也都認為他是最佳第6人的熱門人選，不過「閃電俠」本人近期談到這問題，卻沒有想要去爭奪最佳第6人意願，更表示這個獎項已經屬於快艇的威廉斯(Lou Williams)。

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自2003年進入聯盟以來，韋德已經征戰16年，隨著例行賽來到尾聲，他的退役時間也在倒數計時，儘管37歲，韋德已經沒了年輕時的爆發力，也無法再做一些勁爆的突破，本季也擔任球隊第6人，但仍然可以繳出場均14.3分的漂亮數據，更多次在決勝期幫助熱火贏下比賽，其中就包括上月28日絕殺衛冕軍勇士。

身為熱火的強力替補，「閃電俠」也被視為本季最佳第6人的大熱門，近期有網友在推特上發問韋德是否會追逐這個獎項，他也親自回應，並表示最佳第6人已經屬於威廉斯。

確實如韋德所說，威廉斯本季在快艇已經多次扮演救世主，場均更可以攻下20.3分，2.9籃板，5.3助攻，現在還是史上以替補身分得最多分的球員，雖然他從未入選過全明星賽，但威廉斯的砍分能力卻是無庸置疑。目前快艇取得44勝30敗，西區第5戰績，很大原因也與 「路威」有關，過去他也曾拿下2014與2017賽季的最佳第6人，本季他出色的發揮相當有望蟬聯這個獎項。

▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德認為最佳第六人已經經屬於威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火韋德快艇威廉斯
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